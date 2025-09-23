Apple Ginza: Wiedereröffnung des ersten Stores außerhalb der USA

Mittlerweile ist es auch in Deutschland zur Normalität geworden, in einen Apple Store gehen zu können. 16 Stück gibt es mittlerweile. Der erste von ihnen wäre der Apple Store Rosenstraße in München, der am 6. Dezember 2008 eröffnete. Damit war Deutschland tatsächlich relativ spät dran.

Der erste Apple Store wurde am 19. Mai 2001 in Virginia eröffnet, nur wenige Stunden vor dem zweiten Store in der Nähe von Los Angeles. Am 30. November 2003 eröffnete Apple seinen ersten Store außerhalb der USA: Den Apple Store Ginza in Tokio.

Damals sah der Apple Store natürlich noch ganz anders aus. Damals erstreckte er sich schon über zwei Etagen und präsentierte Produkte wie das PowerBook G4, den eMac oder die neuesten iPod-Modelle. Ebenfalls angepriesen wurden damals „iChat AV und iSight Digitalvideokameras für Videokonferenzen mit Freunden und Familie.“

„Apple Ginza hat einen besonderen Platz in unseren Herzen, weil es unser allererstes Ladengeschäft außerhalb der USA war. Die Eröffnung vor über 20 Jahren hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, wie wir mit unseren Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt treten“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Diese Wiedereröffnung ist ein weiterer unglaublicher Meilenstein auf unserer Reise hier in Japan und ein Symbol für unsere starken Verbindungen zu Kunden und Gemeinden im ganzen Land. Wir könnten nicht begeisterter sein, die Türen zu diesem wunderschön neu gestalteten Raum zu öffnen, unsere neuesten Produkte zu präsentieren und auf unserer unglaublichen gemeinsamen Geschichte aufzubauen.“

Bilder aus dem neuen Apple Store Ginza

Der Store erstreckt sich jetzt über insgesamt vier Etagen und wurde komplett überarbeitet, wie ihr auch auf den folgenden Bildern sehen könnt. Falls es euch irgendwann mal nach Tokio verschlägt, schaut auf jeden Fall mal in diesem Apple Store vorbei. Es ist ja tatsächlich ein Stück Apple-Geschichte.

Fotos: Apple