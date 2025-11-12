WaterField Neo Sleeve: Neues Neopren-Sleeve für Apples Magic Keyboard

Ohne Zweifel gehört das Magic Keyboard von Apple zu den besten Tastaturen, die man im Alltag nutzen kann. Auch ich habe lange Jahre ein weißes Magic Keyboard auf meinem Schreibtisch für die tägliche Arbeit liegen gehabt, bin dann aber irgendwann bei einem Modell von Satechi hängen geblieben. Durch die dünnen und kompakten Maße eignet sich das Magic Keyboard auch perfekt, um als externe Tastatur mitgenommen zu werden, beispielsweise, wenn man unterwegs mit dem iPad Texte verfassen möchte und über keine Magic Keyboard-Tastaturhülle verfügt.

Der hier bei uns im Blog wohlbekannte US-amerikanische Hersteller WaterField Designs aus San Francisco hat nun ein passendes Zubehör für den Transport und die Aufbewahrung des Magic Keyboards von Apple vorgestellt, das WaterField Neo Sleeve. Es ist ab sofort auf der Website der Taschen- und Zubehör-Manufaktur erhältlich. Das sagt das Unternehmen zur Neuerscheinung:

„Neo Sleeve für Apples Magic Keyboard, eine schützende Neopren-Tastaturhülle, speziell angefertigt für Apples Magic Keyboards in Standard- und numerischer Größe. Das in San Francisco handgefertigte Neo Sleeve besteht aus 4,5 mm dickem, stoßdämpfenden Neopren mit verstärkten Kreuznähten, die sich dehnen, um das Einlegen und Entnehmen der Tastatur zu erleichtern, und gleichzeitig langfristig für einen festen Sitz sorgen.“

Zwei Zuglaschen helfen beim Einlegen und Herausnehmen

Die kaum auftragende Tastaturhülle schützt Apples Magic Keyboards von Berufstätigen beim Transport zwischen verschiedenen Standorten. Denn: Gerade beim Transport werden Tastaturen am häufigsten beschädigt. Zum Einsatz kommt eine strukturierte Außenschicht sowie eine glatte Innenseite, ebenso wie zwei Zuglaschen, die das Einlegen und Herausnehmen der Tastatur erleichtern.

Das WaterField Neo Sleeve ergänzt damit die Kollektion maßgeschneiderter Apple-Zubehörteile des Herstellers und richtet sich an Profis, die in hochwertige Peripheriegeräte investieren und einen Schutz suchen, der diesem Standard entspricht. Auf der Website von WaterField Designs finden sich auch noch weitere Sleeves für MacBooks, iPads und weitere Laptop-Modelle.

Das neue WaterField Neo Sleeve für Apples Magic Keyboard kann ab sofort zum Preis von 35 USD für die Standard-Tastatur und 37 USD für die Tastatur mit Ziffernblock im WaterField Webshop bestellt werden. Beachtet, dass bei der Lieferung nach Deutschland noch Liefer- und Zollgebühren anfallen. Ein abschließendes Video zeigt euch das Neo Sleeve nochmals im Detail.