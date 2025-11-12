Apple Einladungen sorgt jetzt für noch mehr Übersicht

Wir haben erst letztes Wochenende wieder unsere Finger benutzt und mehrfach durchgezählt, wie viele Personen denn nun zur Geburtstagsfeier unseres Sohnes kommen und wie viele Kinder dabei sind. Beim nächsten Mal könnten wir das mit Apple Einladungen (App Store-Link) erledigen, falls wir tatsächlich auf digitale Einladungen setzen sollten.

Seit dem Start Anfang des Jahres hat Apple seine Einladungen-App nahezu jeden Monat mit mindestens einem Update ausgestattet. Ab sofort steht Version 1.6 mit einer interessanten Neuerung im App Store zum Download bereit.

„Gastgebende können jetzt erlauben, dass Teilnehmende die Anzahl der mitgebrachten Erwachsenen und Kinder angeben“, heißt es im App Store. So könnt ihr als Host der nächsten Party auf einen Blick sehen, wie viele Personen genau kommen und wie viele Kinder dabei sind. Das könnte die Vorbereitungen dann doch etwas erleichtern.

Um in der Einladungen-App Einladungen versenden zu können, ist ein iCloud+ Abonnement notwendig. Gäste nutzen die auch im Web verfügbare Anwendung kostenlos. Unter anderem können mit Einladungen auch Fotos der Veranstaltung geteilt und in einem Album gesammelt werden. Was aktuell noch fehlt, ist eine Anpassung für das iPad.