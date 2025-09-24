Dreame Matrix10 Ultra mit Multi-Mopp-Wechseldock jetzt verfügbar

Nach dem von uns bereits getesteten Aqua10 Ultra Roller Complete und dem ebenfalls neuen Aqua10 Ultra Track Complete, die beide auf eine Wischwalze setzen, hat Dreame jetzt den dritten neuen Roboter in diesem Monat veröffentlicht. Der neue Dreame Matrix10 Ultra ist ab sofort verfügbar. Der Preis beträgt 1.599 Euro (Amazon-Link), wobei es in der ersten Woche einen Rabatt in Höhe von 200 Euro gibt. Dieser dürfte im Laufe des Tages bei Amazon aktiv werden.

Den Matrix10 Ultra könnte man wohl als direkten Nachfolger des X50 ansehen, denn er setzt weiterhin auf die klassischen Wischpads. Natürlich nicht ohne irgendeine Innovation, denn bei diesem neuen Roboter kommt erstmals das auf der CES 2025 gezeigte Multi-Mopp-Wechseldock zum Einsatz. In der Basisstation kann der Roboter einfach auf andere Wischpads wechseln.

In der Station erfolgt der automatische Wechsel zwischen Nylon-Scheuerpads für die Küche, Schwamm-Wischpads für das Bad und Thermopads für Wohnräume. Wie genau der Wechsel zwischen den Wischpads funktioniert, das zeigt uns Dreame in einem neuen Video:

Die weiteren Features des Dreame Matrix10 Ultra im Überblick

HyperStream DuoBrush, ProLeap System, VersaLift Navigation und 30.000 Pa Saugleistung.

Dual Omni-Scrub Wischen & ThermoHub Selbstreinigung bei 100 Grad Celsius.

Intelligente Haustierpflege & App-Steuerung: Mit Live-Video und Zwei-Wege-Kommunikation.

Das sind ziemlich viele wilde Begriffe, hinter denen sich zahlreiche bewährte Funktionen verstecken. Die DuoBrush sorgt beispielsweise dafür, dass sich keine Haare mehr in der Hauptbürste verfangen. Hier kann ich aus Erfahrung sprechen, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Mit dem ProLeap System können einfache Türschwellen mit einer Höhe von bis zu 4,2 Zentimetern überwunden werden.

Was ich persönlich sehr interessant finde: Zuletzt sind immer mehr Hersteller für Saug- und Wischroboter auf die Wischwalze umgestiegen, die durch die fortlaufende Selbstreinigung eine bessere Reinigung verspricht. Ausgerechnet beim neuen Top-Modell verzichtet Dreame genau darauf und bietet eine ganz andere Innovation.