Tado AI Assist: Künstliche Intelligenz will beim Heizen helfen

Mit AI Assist bringt Tado, Europas Marktführer im Energiemanagement für Privathaushalte, eine neue KI-basierte Funktion auf den Markt, die nicht nur für mehr Komfort sorgt, sondern auch hilft, Energie und CO2 zu sparen.
Heizen und Warmwasser machen fast 80 Prozent der Energiekosten in europäischen Haushalten aus. Mit AI Assist geht Tado einen Schritt weiter: Statt simpler Automatisierung kommt hier echte Intelligenz zum Einsatz. Die KI lernt, denkt mit, passt sich an – und kann den Energieverbrauch im Vergleich zur Basis-App um bis zu 55 Prozent senken.
Laut Tado-Mitgründer Christian Deilmann ist das kein gewöhnliches Update: „AI Assist wurde komplett inhouse entwickelt und basiert auf neuronalen Netzen, die mit über 120 Milliarden Stunden anonymisierter Heizdaten trainiert wurden. Unsere KI reagiert nicht nur, sie denkt voraus.“
Das bietet Tado AI-Assist
AI Assist ist Teil des kostenpflichtigen Auto Assist-Abos (29,99 Euro/Jahr oder 3,99 Euro/Monat) für die Tado X-Serie. Bestehende Abo-Kunden und Kundinnen erhalten das Upgrade ohne Aufpreis.
Die neuen KI-Funktionen im Überblick:
- Adaptives Heizen: Die KI lernt die Eigenschaften jedes Raums und passt die Heizlogik individuell an.
- Vorheizen bei Ankunft: Das System erkennt, wann jemand nach Hause kommt, und sorgt rechtzeitig für wohlige Wärme.
- Energy IQ: Liefert detaillierte Einblicke in den Energieverbrauch – für noch gezielteres Sparen.
- Urlaubsmodus: Automatische Absenkung bei Abwesenheit, damit du nicht unnötig heizt, aber in ein warmes Zuhause zurückkehrst.
Tado AI Assist ist ab sofort verfügbar
AI Assist steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der Tado X-Serie zur Verfügung. Die Aktivierung erfolgt einfach über die Tado-App. User älterer Tado V3+-Modelle behalten weiterhin die klassischen Auto-Assist-Funktionen.
Die Tado X-Produktfamilie im Überblick
- Smartes Thermostat X: Zentrale Temperatursteuerung per App oder Sprachbefehl
- Smartes Heizkörper-Thermostat X: Einzelraumsteuerung per App
- Funk-Temperatursensor X: Präzise Temperaturmessung und -steuerung
- Wärmepumpen-Optimierer X: Steuerung und Zeitpläne für Wärmepumpen – auch ohne Thermostat
- Bridge X: Verbindet alle Geräte mit dem Internet
Hat jemand Erfahrung bisher mit dem Abo grds. ob sich das überhaupt rechnet gegenüber der zu erziehenden Einsparung?