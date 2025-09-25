djay: Beliebte DJ-App spielt jetzt wieder mit Spotify

Auch bei dieser App lohnt sich definitiv ein Blick ins Archiv. Bereits im März 2011 haben wir darüber berichtet, dass djay (App Store-Link) das iPhone zu einem echten DJ-System machen kann. Das Feature-Set damals: Realitätsgetreue Turntable-Oberfläche, Automix-Modus, Aufnahme-Funktion, Integration von AirPlay, BPM-Analyse, Scratching, Mixer, Tempo und EQ Regler, sowie ein Pitch-Bend und Cue Point Tigger.

Seitdem hat sich richtig viel getan und djay ist mittlerweile zu einer App für echte Profis geworden. Auch Spotify wurde einige Jahre später integriert, ist dann 2020 aber wieder entfernt worden. In der Zwischenzeit hat man einige andere Musik-Streaming-Dienste aufgenommen, unter anderem Apple Music oder Tidal. Mit dem jüngsten Update meldet man sich mit Spotify zurück – zumindest in Teilen.

djay Pro für den Mac verfügt nun wieder über eine Spotify-Integration. „Mixe deine ganze Spotify-Bibliothek direkt in djay – deine persönlichen Playlists und die DJ-Auswahl von Spotify sind dabei. Ganz egal, ob du mit Hardware performst, auf bis zu vier Decks mixt oder Automix deine Lieblingsplaylists nahtlos zusammenfügt – Spotify ist jetzt der Mittelpunkt deines djay-Erlebnisses“, heißt es vom Entwickler-Team.

Allerdings gibt es Einschränkungen. Auf iPhone und iPad ist die Spotify-Integration nicht zurückgekehrt. Ob sich daran etwas ändern wird, ist aktuell vollkommen offen. Außerdem funktioniert die Integration auch nur mit Spotify Premium und auch nur mit einem kostenpflichtigen djay Pro Abonnement. Das kostet 6,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. Nur kurz zur Einordnung: Vor zehn Jahren war djay noch eine Premium-App ohne Abo, damals für eine einmalige Zahlung von 7,99 Euro für das iPhone und 15,99 Euro für das iPad.

Geht die ganze Geschichte von Spotify aus?

Was die Verfügbarkeit auf iPhone und iPad angeht, könnte ich mir vorstellen, dass Spotify seine Finger mit im Spiel hat. Der Musik-Streaming-Dienst hat heute extra eine Pressemitteilung veröffentlicht, bei der man sich über die Integration von Spotify Premium in führende DJ-Software freut.

Neben djay sind auch die Anwendungen Rekordbox und Serato mit dabei, auch hier mit einem expliziten Hinweis auf die Desktop-Versionen.