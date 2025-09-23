Soundcore Nebula X1 Pro: Der Beamer für jemanden, der schon alles hat

Wenn ihr bei euch im Smart Home schon alles habt und nicht mehr wisst, wohin mit eurem Geld, dann hat Anker jetzt das nächste neue Gadget am Start. Und ihr könnt im Rahmen der Kickstarter-Kampagne sogar noch ordentlich Geld sparen, denn dort gibt es Early-Bird-Angebote mit fast 50 Prozent Rabatt. Es dreht sich um den Soundcore Nebula X1 Pro, den Anker Anfang des Monats auf der IFA in Berlin gezeigt hat.

Bereits im Mai haben wir euch den Nebula X1 vorgestellt. Ein wirklich beeindruckender 4K-Beamer mit 3.500 ANSI-Lumen, einem Kontrast von 56.000:1 und zahlreichen weiteren spannenden Features. Mit 2.999 Euro war auch der schon eine Hausnummer. Beim Soundcore Nebula X1 Pro, der später mal 4.999 Euro kosten soll, legt Anker noch eine Schippe drauf.

Im Inneren steckt tatsächlich der Nebula X1, die technischen Daten rund um das Bild und die Konnektivität sind also identisch. Eine Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll ist damit kein Problem. Rund um den Beamer hat Anker aber noch das eine oder andere Extra verbaut, so dass eine riesige Kiste entstanden ist, die sogar über integrierte Rollen für den Transport verfügt.

Optionale Outdoor-Leinwand für den Soundcore Nebula X1 Pro

Denn was ist neben einem guten Bild noch wichtig? Der passende Ton. Deshalb bringt der X1 Pro auch ein vollwertiges, abnehmbares 7.1.4-Audiosystem mit – inklusive sieben horizontalen Kanälen, integriertem Subwoofer und vier Overhead-Höhenkanälen für echten 3D-Sound. Dolby Atmos und Dolby Audio sind mit an Bord, für lippensynchronen Sound sorgt eine Wi-Fi-Übertragung mit nur 25 ms Latenz auf bis zu 30 Metern.

Und wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann bestellt ihr euch die Outdoor-Leinwand gleich mit dazu. Diese wird in einer großen Tasche geliefert und mit einer Luftpumpe aufgeblasen, quasi wie eine riesige Hüpfburg. Hier wird euch eine Bildschirmdiagionale von 200 Zoll geboten, das sind umgerechnet 508 Zentimeter.

4.999 Euro soll der Spaß, ohne Leinwand, später mal kosten. Die limitierten Early-Bird-Angebote starten bei 2.999 US-Dollar, was umgerechnet rund 2.550 Euro sind. Damit liegt der Soundcore Nebula X1 Pro mit der obligatorischen langen Kickstarter-Lieferzeit unter dem aktuellen Preis des Nebula X1. Wie beeindruckend die ganze Sache ist, könnt ihr euch im Video der Kollegen von NerdsHeaven ansehen.