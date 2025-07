Olight Ostation 2: Neue Generation lädt AA- und AAA-Akkus auf

In etwas mehr als zwei Wochen starten die neue Generation auf Kickstarter. Die Rede ist von der Olight Ostation 2, einer automatischen Ladestation für Akkus der Größe AA und AAA. Genaue Preise können wir euch bisher noch nicht nennen, allerdings soll es bei der Crowdfunding-Kampagne einen Rabatt in Höhe von 36 Prozent geben.

Ganz günstig dürfte der Spaß nicht werden. Die Olight Ostation X, die noch aktuelle Version der Ladestation, wird für 143,95 Euro angeboten. Sie ist technisch bei weitem aber nicht so gut ausgestattet, unter anderem konnte sie bisher entweder AA- oder AAA-Akkus laden. Jetzt werden beide Größen in einem Gerät vereint: Es gibt oben zwei Schächte, in denen man die Akkus einwerfen kann. Sie werden dann automatisch im Gerät aufgeladen und können voll geladen aus einer kleinen Schublade entnommen werden.

Ein paar Tricks hat die Olight Ostation 2 auf Lager. So spielt die Polarität keine Rolle, es ist also egal, wie herum ihr die Akkus in das Gerät legt. Außerdem werden defekte Akkus automatisch erkannt und können einfach aus der Ladestation entnommen werden. Wichtige Informationen wird man über eine App ablesen können.

Olight Ostation 2 Pro kommt mit Touchscreen

Neben der Olight Ostation 2 scheint der Hersteller auch eine Olight Ostation 2 Pro zu planen. Diese soll zusätzlich zur App-Anbindung auch über einen Touchscreen verfügen. Außerdem wird sie über ein ausziehbares Modul mit magnetischen Ladeanschlüssen für anderen Olight-Geräte wie etwa Taschenlampen verfügen. Was den reinen Lademechanismus der AA- und AAA-Akkus angeht, gibt es zwischen den beiden Modellen aber wohl keine Unterschiede.

Weitere Details, wie etwa die Preise, werden wir am 30. Juli erfahren, wenn die Kickstarter-Kampagne startet. Sie soll am 12. September enden. Schon jetzt kann man auf der Hersteller-Webseite eine Anzahlung in Höhe von 5 US-Dollar hinterlegen und sich so nicht nur die Pole-Position sichern, sondern auch eine „Geschenke“. Neben vorrangigen Versand lockt man unter anderem mit vier Olight AA Li-Ionen-Akkus und zwei Akkuboxen für AA und AAA.