Gemunkelter iPhone 17-Fahrplan: Keynote, Vorbestellung, Marktstart

Apple-Guru Mark Gurman hat in seinem PowerOn-Newsletter noch einmal das zusammengefasst, was ohnehin allgemein bekannt ist. Wer Apple und seine Keynotes verfolgt, wird wissen, dass Apple die neue iPhone-Generation immer Anfang September vorstellt und gegen Mitte September auf den Markt bringt. Dabei folgt Apple einem bekannten Rhythmus, der dafür sorgt, dass man die entsprechenden Termine sehr gut voraussagen kann.

iPhone 17: Keynote und Vorstellung

Apple stellt seine neuen iPhones immer nach dem Labor Day in den USA vor, der dieses Jahr auf den 1. September fällt. Die erste Woche fällt damit raus, zudem findet in der ersten September-Woche die IFA in Berlin statt, was für Apple aber kein Hindernis wäre.

Erwartungsgemäß stellt Apple demnach das iPhone 17 in der Woche ab dem 8. September vor. Der 11. September fällt aus logischen Gründen ohnehin raus, zudem vermeidet Apple Keynotes kurz vor dem Wochenende, sodass der Freitag ebenfalls gestrichen ist. Gewöhnlich präsentiert Apple seine neuen iPhones zu Beginn der Woche, oftmals am Montag, Dienstag oder Mittwoch. Gurman hält Dienstag, den 9. September oder Mittwoch, den 10. September, für am wahrscheinlichsten.

Auch die Historie zeigt: In den letzten Jahren hat Apple neue iPhones fünf Mal an einem Dienstag und drei Mal an einem Mittwoch vorgestellt. Eine Ausnahme gab es, denn 2024 hat Apple einen Montag genutzt. Darüber hinaus fanden die meisten iPhone-Keynotes in der zweiten September-Woche statt, mit der einzigen größeren Abweichung im Jahr 2020, als die Veranstaltung aufgrund von pandemiebedingten Produktionsproblemen auf Oktober verschoben wurde.

iPhone 17: Vorbestellung und Markstart

Wenn Apple die genannten Termine einhält, dann ist auch das folgende Prozedere dem jährlichen Rhythmus von Apple angepasst: Die Vorbestellungen starten immer freitags nach der Vorstellung, in diesem Jahr wäre das der 12. September. Die Auslieferung und der Marktstart erfolgen immer eine Woche später, also am 19. September 2025.

Es wird erwartet, dass Apple nicht nur das iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max vorstellt, sondern auch die Apple Watch SE 3, die Apple Watch Series 11 und die neue Apple Watch Ultra 3.

Übrigens: Diese Termine habe ich so schon längst in meinem Kalender markiert – dafür muss man nicht zwingend ein Apple-Experte namens Mark Gurman sein. Aber: Seine Aussagen verleihen den Thesen mehr Gewicht, immerhin hat Gurman viele Kontakte in die Szene und liegt mit seinen Vorhersagen und Gerüchten häufig richtig.