Holzgestein BergLampe: 3D Ambient-Licht für Berg-Fans bei Kickstarter

Als Nordlicht habe ich naturgemäß eher weniger mit hohen Bergen zu tun. Wer sich jedoch für Berge interessiert und vielleicht sogar schon einige der höchsten und bekanntesten Gipfel dieser Welt erklommen hat, findet aktuell ein tolles Souvenir bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter: Die BergLampe des deutschen Kleinunternehmens Holzgestein – hier geht es direkt zur Kampagne.

Mit der BergLampe soll man sich die Berge, die man liebt, in das eigene Zuhause holen können: „Wunderschön beleuchtet, präzise gefertigt und von der Natur inspiriert“, wie das Entwicklerteam der BergLampe bei Kickstarter erklärt. Insgesamt stehen bereits zehn verschiedene 3D-Bergprofile von bekannten Gipfeln dieser Welt zur Verfügung: Mount Everest, Kilimandscharo, Grossglockner, Mount Rainier, Zugspitze, Matterhorn, Mount Fuji, Mont Blanc, Vesuv und Mount St. Helens.

Die BergLampe ist eine dimmbare Tischleuchte, die sich durch einige prägnante Merkmale auszeichnet. So kann entweder aus den oben beschriebenen zehn verschiedenen Bergen gewählt, oder auch ein eigener Lieblingsberg selbst konfiguriert werden. Zudem sind alle BergLampen in Deutschland handgefertigt: Jede Lampe wird mit Präzision und Liebe in der eigenen Werkstatt von Holzgestein hergestellt.

Darüber hinaus wird auch großer Wert auf nachhaltige Materialien gelegt: So kommt zum Beispiel beim Lampenschirm biologisch abbaubares PLA zum Einsatz, der Sockel besteht aus FSC-zertifiziertem Eichenholz aus europäischen Wäldern. Die BergLampe setzt auf zwei Komponenten: Dem 3D-gedruckten Bergrelief und dem Holzsockel inklusive eines praktischen Touch-Dimmers. Die Lampe lässt sich vielseitig einsetzen, beispielsweise als Nachttisch- oder Leselampe, als Ambient Light oder als dekoratives Element.

Die Kickstarter-Kampagne zur BergLampe läuft noch bis zum 18. Juli 2025 und bietet Supportern die Chance, sich die Lampe zu einem exklusiven Crowdfunding-Preis zu sichern. Early Adopters, die sich vor Kampagnenstart entscheiden, erhalten als kostenloses Goodie einen kleinen dekorativen Berg des Mount Everests dazu. Zudem sind eine personalisierte Version und eine akkubetriebene Variante in Planung, die je nach Finanzierungssumme während der Kampagne freigeschaltet werden. Bei Kickstarter ist die BergLampe aktuell noch zu einem Early Bird-Preis von 59 Euro erhältlich, die Auslieferung soll bereits im August dieses Jahres erfolgen. Die Kampagne ist mit 31.222 Euro von mindestens benötigten 5.000 Euro bereits komplett finanziert.