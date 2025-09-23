Günstiger und spontan Bahnfahren dank der ÖBB Sparschiene

Bei der Deutschen Bahn kann man sich für gewöhnlich günstige Fahrkarten sicher, wenn man Wochen oder gar Monate im Voraus bucht. Spontane Fahrten werden dagegen richtig teuer, vor allem wenn gar kein Sparpreis mehr gebucht werden kann. Heute möchte ich einen Trick mit euch teilen, den ich schon vor einiger Zeit für eine Fahrt nach Schladming genutzt habe.

Dank einer Kooperation mit der österreichischen Bahn können Verbindungen nach oder von Österreich auch über die ÖBB-App gebucht werden. Und hier profitiert man bei kleinen Bahnhöfen von den Sparschiene-Angeboten, die selbst kurz vor der Abfahrt noch richtig gute Preise bieten.

Beispiel für eine Zugfahrt von Essen nach München

Wenn ich morgen von Essen nach München fahren möchte, ist der beste Preis bei der Deutschen Bahn 139,99 Euro. Abfahrt um 11:57 Uhr in Essen, Umstieg in Mannheim und Ankunft um 18:00 Uhr in München. Für 10 Euro mehr gibt es auch eine Direktverbindung mit Abfahrt um 11:57 Uhr oder 11:53 Uhr mit einer deutlich geringeren Reisezeit.

Die direkte Verbindung um 11:53 Uhr kann über die ÖBB viel günstiger gebucht werden. Dazu sucht man einfach eine Fahrt von Essen nach Mülln (Salzburg) und bekommt ein Sparschiene-Angebot in Höhe von 62,60 Euro angeboten. Bis München ist die Verbindung absolut identisch, man zahlt allerdings rund 80 Euro weniger.

Beispiel für eine Zugfahrt von Essen nach Ulm oder Memmingen

Wenn ihr nicht Richtung München fahren möchtet, sondern eher etwas weiter im Südwesten Deutschlands landen wollt, gibt es auch hier Möglichkeiten. Mit dem ÖBB-Trick werden Fahrten nach Stuttgart, Ulm oder Memmingen zum Schnäppchen.

Über die ÖBB gibt es am morgigen Mittwoch eine Verbindung von Essen (Abfahrt 10:54 Uhr) mit Umstieg in Frankfurt, Ulm und Memmingen (über Mannheim und Stuttgart) für nur 45,20 Euro.

Bei der Deutschen Bahn würde die Fahrt in den gleichen Zügen bis Ulm schlappe 149,99 Euro kosten. Auch bis Stuttgart (133,99 Euro) oder Mannheim (103,99 Euro) würde man deutlich mehr bezahlen.

Der Trick funktioniert natürlich auch von anderen Städten und Bahnhöfen in Deutschland, ganz egal ob etwa Hamburg oder Berlin. Die Sparschiene von Hamburg nach Bregenz mit einer Direktverbindung bis nach München kostet etwa nur 62,60 Euro.