Zahlenschloss mit „Wo ist?“-Technik und AirTag-Fach

Auf Amazon bekommt ihr ab sofort ein neues Zahlenschloss mit einem 13 Zentimeter langen Stahlseil, das mit integrierter „Wo ist?“-Technik ausgestattet ist. Das kleine Gadget kann verwendet werden, um beispielsweise Gepäck oder andere Gegenstände zu sichern. Geöffnet wird das Schloss über einen dreistelligen Zahlencode.

Für mich wäre es das fast perfekte Zahlenschloss, allerdings ist das integrierte Steilseil feste 13 Zentimeter lang und leider nicht ausziehbar. Dann wäre es perfekt für den Tretroller meines Sohnes, der damit häufig zum Kindergarten gefahren ist. Fragt bitte nicht, wie oft wir das Zahlenschloss an einem Montagmorgen schon gesucht haben: Mal war es in einer Jackentasche, mal in der Kinderwagentasche, mal im Kofferraum vom Auto.

Integrierten Tracker einfach gegen einen AirTag tauschen

Das smarte Zahlenschloss des No-Name-Herstellers Uploc ist mit zertifizierter „Wo ist?“-Technik ausgestattet und wäre dank der integrierten Lautsprecher wohl schnell wiedergefunden. Und wenn das noch nicht gereicht hätte: Ihr könnt den integrierten Tracker einfach herausnehmen und das nun leere Fach mit einem AirTag von Apple füllen. Damit könnte man dann auch die Apple-exklusive Nahbereichsortung nutzen.

Für die Nutzung ohne AirTag ist in dem Zahlenschloss eine CR2032-Knopfzelle integriert. „. Das integrierte 3-stellige, rücksetzbare Zahlenschloss und das Stahlkabel sichern Ihre Gegenstände unterwegs – keine Notwendigkeit für Schlüssel oder komplizierte Einrichtung“, heißt es in der Produktbeschreibung.

Aktuell lässt sich das Uploc-Schloss für knapp 25 Euro bei Amazon bestellen, der Versand erfolgt dabei aus den USA. Das Gadget sollte aber trotzdem innerhalb von gut sieben Tagen bei euch ankommen. Für mich fehlt hier nur das ausziehbare Drahtseil, ansonsten hätte ich mir das Teilchen auch bestellt.