Menu Bar Controller für Sonos mit Liquid Glass und weiteren Neuerungen

Falls ihr eure Sonos-Lautsprecher nicht nur per Sprachbefehl oder App steuern möchtet, sondern auch eine bequeme Möglichkeit zur Steuerung per Mac sucht, dann gibt es dafür seit einigen Jahren eine Lösung: Menu Bar Controller (App Store-Link). Die ehemals von einem deutschen Entwickler in den Mac App Store gebrachte Anwendung steht ab sofort in Version 6.0 zum Download bereit.

Die grundlegende Idee der Anwendung ist schnell erklärt: Sie nistet sich in der Menüleiste eures Macs ein und erlaubt so einen schnellen und einfachen Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente. Zum Funktionsumfang des Menu Bar Controller gehören unter anderem eine Lautsprecher-Auswahl inklusive Gruppen, das Versenden von Sprachnachrichten an Sonos-Speaker oder auch ein Sleep-Timer. Ebenso gibt es Widgets und eine Unterstützung für die Steuerung per Mac-Tastatur.

Mit dem jüngsten Update wurde die App optisch auf den neuesten Stand gebracht und an macOS Tahoe angepasst. „Menu Bar Controller für Sonos bietet jetzt eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche, die das neue Liquid Glass Design von macOS 26 aufgreift und ein frisches und intuitives Benutzererlebnis liefert“, heißt es vom Entwicklerteam.

Menu Bar Controller für Sonos verfolgt ein faires Bezahlmodell

Der Menu Bar Controller ist bereits seit 2018 im Mac App Store erhältlich und wurde in diesem Jahr von einem neuen Entwickler übernommen. Auch das Bezahlmodell hat sich geändert, glücklicherweise aber nicht verschlimmbessert. Statt wie früher für jährliche Updates zu bezahlen, schaltet man die Lifetime-Lizenz jetzt für einmalig 7,99 Euro frei. Zuvor kann die App sieben Tage lang kostenlos und ohne Einschränkungen getestet werden.

Falls ihr Menu Bar Controller schon vor dem Betreiberwechsel gekauft habt, müsst ihr manuell auf die neue Version umsteigen. In diesem Fall könnt ihr in der alten App einen persönlichen Migrationscode erstellen und mit diesem die Vollversion in der neuen App freischalten. Das ist eine absolut faire Geschichte.