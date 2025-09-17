Sonos-Update bereitet Philips Hue Integration für Voice Control vor

Gestern Abend hat Sonos ein weiteres Update für seine App veröffentlicht und mit Version 80.28.32 vor allem an zwei Sachen gearbeitet. Worum es sich genau handelt, warum wir noch ein bisschen warten müssen und warum es am Ende doch noch ordentlich Einschränkungen gibt, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Kommen wir zunächst einmal zu einem Update, von dem alle etwas haben. Sonos hat den Wiedergabe-Button überarbeitet. Genauer gesagt den Button auf Inhaltsseiten, also beispielsweise wenn ihr ein Album über die in der Sonos-App integrierte Bibliothek öffnet.

Der Wiedergabe-Button zeigt nun an, in welchen Räumen die Musik startet, wenn ihr auf den Knopf drückt. Außerdem gibt es ein kleines Dropdown-Menü, mit dem ihr selbst auswählen könnt, in welchen Räumen ihr die Wiedergabe des Inhalts starten wollt. Hier könnt ihr einen oder mehrere Räume auswählen, was ich sehr praktisch finde.

Sonos Voice Control und Philips Hue

Anfang September wurde dieses Feature offiziell von Philips Hue angekündigt: Die smarten Lampen können lokal mit Sonos Voice Control gesteuert werden, ohne dass die Befehle irgendwie durch die Cloud müssten. Das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit dem Update der App und dem Firmware-Update des Sonos Players auf 91.0-68261 wurden die letzten Vorbereitungen für die Integration getroffen. Das Feature wird schrittweise ausgerollt und soll in den nächsten Tagen verfügbar sein.

Mit dem „Hey Sonos“-Sprachbefehl wird man dann Lampen, Räume und Zonen ein- und ausschalten können. Auch die Dimm-Funktion, eine Farbauswahl und das Aktivieren von Szenen werden möglich. Ich konnte das Feature schon ausprobieren und finde es klasse, dass auch relative Befehle erkannt werden, um etwa die Helligkeit in einem Raum um 10 Prozent zu erhöhen.

Ein Problem gibt es bei der ganzen Geschichte allerdings: Sonos Voice Control ist auch Jahre nach dem Start nur auf Englisch verfügbar. Schade…