Nuki Smart Lock Go: Aktuelle Generation für 109 Euro

Mein persönlicher Favorit bleibt das Nuki Smart Lock Pro bzw. Ultra, hier sind wir aber in einer anderen Preisklasse unterwegs. Falls euch das Design nicht so wichtig ist, ihr aber sehr wohl auf Datenschutz, Herstellung in Europa, deutschsprachigen Support und eine Nutzung ohne Konto wert legt, dann ist das Nuki Smart Lock Go ein heißer Kandidat für euch.

Das Low-Budget-Modell aus Graz ist Anfang des Jahres für 149 Euro gestartet und war damit schon eine ganze Ecke günstiger als sein Vorgänger, das Nuki Smart Lock der vierten Generation. Pünktlich zum Prime Day wird der Preis noch einmal radikal gesenkt: Heute zahlt ihr nur 109 Euro, was der bisher beste Preis im Nuki-Universum sein dürfte.

Das bekommt ihr beim aktuellen Nuki Smart Lock Go

Aber was bekommt ihr eigentlich und was hat sich konkret im Vergleich zur Vorgänger-Generation getan? Neben dem günstigeren Listenpreis (149 statt 189 Euro) hat das Nuki Smart Lock Go auch WLAN integriert. Um dieses für den Fernzugriff zu nutzen, wird allerdings eine einmalige Zahlung von 49 Euro gefordert. Alternativ kann man den Fernzugriff per Matter over Thread und einem passenden Border Router, wie etwa einem Apple TV, kostenlos nutzen.

Bei der vierten Generation hat die WLAN-Funktion noch gefehlt, stattdessen kam dort neben dem lokalen Bluetooth ausschließlich Matter over Thread zum Einsatz. Damals musste diese Funktion für 49 Euro freigeschaltet werden.

Einige Vorteile bringt der direkte Fernzugriff über die Nuki-App übrigens schon mit. Damit kann man nicht nur das Smart Lock von unterwegs sperren oder entsperren, sondern auch Zugangsberechtigungen vergeben, Einstellungen ändern oder das Protokoll des Smart Locks einsehen. Ob ihr diese Funktionen wirklich vermisst, könnt ihr aber auch später entscheiden.

Auch für Neulinge eine gute Wahl

Falls ihr euch bisher noch gar nicht mit dem Thema Smart Lock beschäftigt habt, ist das Nuki eine sehr gute Wahl. Insbesondere die Einführung in der App inklusive der interaktiven Montageanleitung kann sich absolut sehen lassen.

Ob das Nuki Smart Lock Go an eure Haus- oder Wohnungstür passt, könnt ihr ganz einfach mit dem Kompatibilitätscheck auf der Nuki-Webseite durchführen. Wichtig zu wissen: Wenn ihr von innen und außen gleichzeitig einen Schlüssel in eure Tür stecken könnt, dann ist keine bauliche Veränderung notwendig. Das Nuki lässt sich nach einem Auszug auch wieder rückstandslos entfernen. Außerdem ist das Smart Lock von außen nicht sichtbar und falls gewünscht, könnt ihr die Tür auch weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Später lässt sich auch das mit vier AA-Batterien betriebene Nuki Smart Lock Go mit allen Zubehör-Produkten des Herstellers erweitern. Etwa der Nuki Fob als Schlüssel-Ersatz für Kinder oder die Haushaltskraft, oder auch dem Nuki Keypad 2 inklusive Fingerabdrucksensor. Im Laufe des Jahres wird auch noch ein Keypad erscheinen, das Apple Home Key unterstützt – aber das ist eine andere Geschichte…