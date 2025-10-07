Schnelles WLAN: FRITZ! reduziert FRITZ!Box und Repeater

Ich habe mein Haus mit Produkten aus dem Hause FRITZ! ausgestattet, um so auch in der letzten Ecke für schnelles WLAN zu sorgen. Ich kann bisher keine Ausfälle verzeichnen und bin mit der Leistung wirklich sehr zufrieden. Der ehemals als AVM bekannte Hersteller hat zum Prime Day Router und Repeater im Angebot. Das musst du jetzt wissen.

Fritz!Box 7530 AX: Günstiger Einstieg mit Wi-Fi 6

Wi-Fi 7 ist bei dir noch kein Thema? Dann bekommst du die Fritz!Box 7530 AX heute besonders günstig, da du nur 129 Euro statt 160 Euro bezahlst. Der DSL-Router bietet Support für Wi-Fi 6 und kann über 5 GHz Übertragunggeschwindigkeiten von bis zu 1.800 MBit/s erzielen, während über das 2,4 GHz Band nur 600 MBit/s möglich sind. Natürlich bringt der Router auch WLAN Mesh, DECT und einen Media Server mit.


FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition: Wenn es etwas mehr sein darf

Die Exclusive Edition funkt ebenfalls mit Wi-Fi 6, ist allerdings schneller unterwegs. Über 5 GHz erreicht der Router bis zu 2.400 MBit/s, über das 2,4 GHz Band sind es immer noch gute 1.200 MBit/s. Darüber hinaus gibt es noch einen SanDisk Ultra Luxe USB-Stick mit 64 GB dazu, der mit 10 Euro Wert aber kein Highlight ist. Wenn du etwas schneller funken möchtest, ist dieses Modell eine gute Wahl.

FRITZ!Repeater 6000 versorgt das ganze Haus

FRITZ!Repeater 6000 auf blauem Hintergrund mit Wi-Fi 6 Logo.
Der FRITZ!Repeater 6000 ist mit Wi-Fi 6 ausgestattet.

Wenn du eine große Wohnung oder ein weitläufiges Haus mit stabilem WLAN versorgen willst, solltest du dir den FRITZ!Repeater 6000 angucken. Ich nutze das Gerät selbst und kann bestätigen: Damit bekommt wirklich jeder Raum eine zuverlässige Verbindung – selbst im Garten oder auf der Straße ist bei mir noch Empfang.

Der FRITZ!Repeater 6000 ist das leistungsstärkste Modell aus der Repeater-Reihe. Er unterstützt Wi-Fi 6 und kommt zusätzlich mit einem 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss daher. So kannst du auf Wunsch auch Geräte per Kabel anschließen, was ideal für Arbeitszimmer, Smart-TVs oder Konsolen ist.

Die Einrichtung ist übrigens kinderleicht: Einfach die WPS-Taste an der FRITZ!Box drücken, danach die Connect-Taste am Repeater – fertig. In wenigen Sekunden steht die Verbindung.

Ich bin mit dem Zusammenspiel aus FRITZ!Box und Repeater absolut zufrieden. Der 6000er sorgt bei mir für flächendeckendes WLAN, ohne Funklöcher oder Verbindungsabbrüche. Genau so sollte es sein. Und das Beste: Aktuell ist das Top-Modell deutlich reduziert, da du nur nur 177 Euro statt 259 Euro bezahlen musst.

Alternative: FRITZ!Repeater 3000 AX zum kleineren Preis

Der AVM FRITZ!Repeater 3000 AX sorgt für schnelles WLAN
FRITZ!Repeater 3000 AX verteilt das WLAN im Haus.

Wenn du etwas weniger Reichweite benötigst oder einfach etwas sparen willst, ist der FRITZ!Repeater 3000 AX eine spannende Alternative. Er bringt ebenfalls stabile WLAN-Abdeckung und Wi-Fi 6 mit, ist aber eine Stufe unter dem 6000er angesiedelt – dafür aber auch günstiger: Aktuell kostet er nur 118,10 Euro statt 140 Euro.

