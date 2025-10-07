Telekom: eSIM-Transfer zwischen Android und iOS wird vereinfacht

Die sogenannten eSIM-Karten, die nicht mehr auf eine physische SIM-Karte, sondern auf ein digitales Profil des eigenen Mobilfunktarifs auf einem kompatiblen Smartphone setzt, wird immer beliebter. Auch Apples iPhones unterstützen bereits seit mehreren Generationen die eSIM verschiedenster Anbieter.

Nun meldet sich die Deutsche Telekom mit einer Neuheit bezüglich eines Wechsels der eSIM von einem großen mobilen Betriebssystem zum anderen. Als erster Netzbetreiber in Europa ermöglicht die Telekom den eSIM-Transfer zwischen den Systemen iOS und Android. Damit soll die Nutzung der eSIM noch komfortabler gestaltet werden, denn es ist keine zusätzliche App oder umständlicher Papierkram notwendig.

Bisher war der eSIM-Transfer bei der Telekom nur zwischen Geräten mit gleichem Betriebssystem möglich: Seit 2020 zwischen iOS-Geräten, seit 2023 auch zwischen Android-Geräten. Jetzt ist der Wechsel erstmals auch zwischen Android und iOS – und umgekehrt – möglich. Die neue Funktion erleichtert so den Umstieg auf ein neues Smartphone. So funktioniert der Wechsel:

Unterstützt werden zum Start iPhones mit der Softwareversion iOS 26 und das Google Pixel 10, weitere Android-Modelle sollen in Kürze folgen.

Der eSIM-Transfer wird direkt in den Einstellungen des neuen Smartphones gestartet.

Das Betriebssystem erkennt das bisherige Gerät und initiiert den sicheren Wechsel.

Im Hintergrund prüft das Telekom-System, ob Gerät, Tarif und User berechtigt sind, und gibt dann den Transfer frei.

Das bestehende Mobilfunkprofil wird übertragen, Rufnummer und Tarif bleiben erhalten.

Die neue Funktion basiert laut Information der Telekom auf dem internationalen GSMA-Standard TS.43 sowie auf dem von der Telekom entwickelten Entitlement-Server. Dieser Server prüft die Berechtigungen, steuert den sicheren Ablauf und ermöglicht es der Telekom, schnell auf neue Funktionen und Innovationen zu reagieren. Seit 2017 wird diese Eigenentwicklung zentral für die europäischen Beteiligungen der Telekom kontinuierlich ausgebaut. Der Service wird zukünftig auch in weiteren Landesgesellschaften der Telekom verfügbar sein. Mehr zu den Mobilfunktarifen der Telekom findet sich auf der Website des Providers.