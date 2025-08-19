Vodafone: Neues 5-Jahres-Versprechen für Mobilfunk-Kundschaft geht an den Start

Vom Bezahlen an der Kasse über Bahntickets bis hin zur schnellen Kommunikation – ohne iPhone oder andere Smartphones geht heute kaum noch etwas. Gleichzeitig steigen die Anschaffungskosten für neue Geräte: Laut einer aktuellen Studie von Bitkom wollen immer mehr Menschen in Deutschland ihr Smartphone länger nutzen.

Derzeit werden Smartphones in Deutschland im Schnitt nach etwa 2,5 Jahren ersetzt. Eine Verlängerung der durchschnittlichen Nutzungsdauer auf fünf bis sieben Jahre könnte die Treibhausgas-Emissionen von Smartphones um etwa die Hälfte reduzieren. An dieser Stelle setzt nun der Mobilfunk-Provider Vodafone mit einem neuen 5-Jahres-Versprechen an: Durch die kostenlose Verlängerung der Herstellergarantie und einen kostenlosen Akkutausch will man der Kundschaft dabei helfen, das Smartphone bis zu fünf Jahre oder länger sorgenfrei nutzen zu können. Vodafone erklärt dazu auch die Bedingungen:

„Was hinter dem 5 Jahres-Versprechen steckt? Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie von bis zu zwei Jahren verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu fünf Jahre und bietet einen kostenlosen Akku-Tausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80 Prozent sinkt. Voraussetzung ist, dass keine Schäden durch Wasser, Hitze, Sturz, Manipulation oder andere äußere Einflüsse vorliegen.“

Smartphones können flexibler abbezahlt werden

Bereits im April dieses Jahres hat Vodafone in Deutschland das Bezahlungsmodell für Smartphones überarbeitet und die zuvor bestehende 24-monatige Gerätezahlung erweitert. Mit dem neuen Modell hat man die Kosten für Tarif und Smartphone getrennt und bietet unterschiedliche Laufzeiten mit 12, 24 oder 36 Monaten zum Abbezahlen des Smartphones an. Bisher war das Angebot ausschließlich digital verfügbar, ab dem 27. August können Kunden und Kundinnen nun auch ihre gewünschte Laufzeit in allen Vodafone-Shops und über die Hotline wählen.

Das neue 5-Jahres-Versprechen ist ebenfalls ab dem 27. August dieses Jahres in allen Tarifen ab GigaMobil M und GigaMobil Young M automatisch und kostenlos integriert. Nutzt man einen XS- oder S-Tarif, kann das 5-Jahres-Versprechen flexibel für 3,99 Euro/Monat hinzu gebucht werden, auch rückwirkend bis zu 120 Tage nach Vertragsabschluss. Die Option ist monatlich kündbar und bleibt aktiv, solange ein berechtigter Mobilfunk-Vertrag mit Geräte-Ratenzahlung besteht – maximal jedoch fünf Jahre ab Kaufdatum, dann endet das 5-Jahres-Versprechen automatisch. Alle Verträge und Smartphones gibt es auf der Vodafone-Mobilfunk-Website.

