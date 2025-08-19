Sky Sport: Noch mehr Bundesliga-Inhalte in UHD/HDR und Dolby Atmos

Ab diesem Freitag dürfen sich Fußball-Fans in Deutschland freuen: Die 1. Bundesliga geht in die neue Saison 2025/26. Mit dabei sind an den kommenden 34 Spieltagen auch die Aufsteiger, der Hamburger SV und der 1. FC Köln. Wer alle Spiele live verfolgen möchte, ist auf eine Abo-Kombination aus DAZN (App Store-Link) und Sky/WOW (App Store-Link) angewiesen. Letzterer Streaming-Anbieter will nun viele eigene Partien in verbesserter Audio- und Bildqualität anbieten.

Bei Sky Sport gibt es in dieser Saison nicht nur mehr Live-Spiele als vorher zu sehen, sondern auch mehr Partien in UHD und HDR sowie mit Dolby Atmos-Tonqualität. Neben einem ausgewählten Spiel am Samstagnachmittag und dem „Topspiel der Woche“ der Bundesliga sowie dem „Topspiel der Woche“ in der 2. Bundesliga am Samstag erstrahlt künftig auch das Freitagabendspiel der Bundesliga in schärferer Bildqualität. Der Streaming-Anbieter gibt an, dass man damit in der Saison 2025/26 insgesamt über 130 Partien live in UHD/HDR übertragen wird. Von Sky heißt es dazu:

„Als besonderes Highlight präsentiert Sky Sport neben dem Bundesliga-Topspiel künftig auch den Flutlicht-Freitag zusätzlich mit immersiven Ton in Dolby Atmos – ein lebensechtes Klangerlebnis, das die Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt.“

Die Live-Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption über das Internet mit Sky Stream oder via Kabel und Satellit mit Sky Q verfügbar. Das UHD-Angebot von Sky Sport umfasst darüber hinaus unter anderem alle Rennen der Formel 1, in der Regel ein Topspiel pro Premier-League-Spieltag sowie ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals inklusive des Finals und beider Halbfinals.

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga sind mit dieser Saison zu DAZN gewandert. Sky Sport erklärt, dass man aber immer sofort nach Abpfiff Re-Live-Videos in voller Länge anbieten werde. Weitere Infos zu Sky Sport gibt es auf der entsprechenden Produktseite des Anbieters.