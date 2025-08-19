Spotify: Erst Preiserhöhung, nun neuer Mix-Modus für Premium-User

Erst vor wenigen Tagen machte der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) mit einer unangenehmen Ankündigung auf sich aufmerksam: Die Preise für die Premium-Abonnements werden erneut angehoben, und zwar in allen Tarifen. Alle Kunden und Kundinnen sollen in den kommenden Wochen über die neuen Preise informiert werden: Entweder man akzeptiert diese oder wird gekündigt.

Nun versucht man offenbar, mit einem neuen Feature für die Premium-Kundschaft die Wogen etwas zu glätten. Wie das Spotify-Team in einem neuen Newsroom-Artikel berichtet, hat man das eigene Streaming-Angebot um einen neuen Mix-Modus erweitert, um die eigenen Playlists weiter personalisieren zu können.

Das Feature wird in der aktuellen Betaversion der App getestet und bietet Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit, die Übergänge zwischen einzelnen Songs manuell und nach eigenem Geschmack zu gestalten. Der neue Mix-Modus lässt sich simpel nutzen: Dazu öffnet man einfach eine bestehende Playlist oder erstellt eine neue, und tippt in der Toolbar auf „Mix“. Für einen schnellen und harmonischen Wechsel zwischen Songs steht der automatische Übergang („Auto“) zur Verfügung. Wer es individueller mag, wählt „Mix anpassen“ und gestaltet die Übergänge ganz nach persönlichem Geschmack.

Presets, EQ und Effekte nach eigenem Geschmack anpassen

Spotify erklärt, dass auch verschiedene Presets wie „Fade“ oder „Rise“, die unterschiedliche Übergangsstile ermöglichen, zur Verfügung stehen. Zudem gibt es erweiterte Einstellungen für Lautstärke, EQ und Effekte, um den Mix manuell anpassen zu können. Waveform- und Beat-Daten helfen dabei, den perfekten Übergangspunkt im Track zu finden. Nach dem Speichern kann der individuelle Mix direkt angehört und mit anderen Personen geteilt werden. In gemeinsamen Playlists haben darüber hinaus mehrere Premium-User die Möglichkeit, Übergänge und Mixe kollaborativ zu gestalten.

„Der Mix-Modus ist perfekt für Momente, die ein extra musikalisches Highlight verdienen – etwa bei Lauf-Playlists mit gleichbleibender BPM-Zahl zur Tempo-Orientierung, bei Roadtrips oder Partys“, berichtet Spotify zum neuen Feature. Wer möchte, kann die Mix-Playlists auch optisch verfeinern: Dazu stellt der Streaming-Anbieter neue Sticker und Label bereit, um der Playlist einen individuellen Look zu verpassen.

Das Feature wird ab sofort schrittweise für berechtigte Premium-Nutzer und -Nutzerinnen verteilt. Der Mix-Modus lässt sich bei Nichtgefallen auch jederzeit mit einem Klick auf „Mix“ wieder deaktivieren. Wer das neue Mix-Erlebnis ausprobieren möchte, sollte sicherstellen, dass die Spotify-App auf dem aktuellsten Stand ist.