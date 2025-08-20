iPhone 17: Apple soll neue Premium-Hülle als FineWoven-Nachfolger planen

Mit dem iPhone 17 könnte Apple offenbar ein Comeback in Sachen hochwertiger Hüllen versuchen, diesmal aber mit einem neuen Material. Der bekannte Leaker Majin Bu will erfahren haben, dass Apple an einem Nachfolger für die umstrittene FineWoven-Hülle arbeitet, die letztes Jahr nach viel Kritik eingestellt wurde.

Neuer Anlauf mit Leder-Alternative

Die neue Hülle soll wieder aus einem synthetischen Gewebe bestehen, sich aber deutlich vom feinen FineWoven unterscheiden. Statt Luxusoptik will Apple wohl mehr Technik-Charakter vermitteln: Mit robusterem Material und besserer Alltagstauglichkeit.

Dem Leak zufolge soll das Material eine sichtbarere, strukturiertere Oberfläche und eine gummiartige, griffige Haptik haben. Hochwertig fühlt es sich laut Majin Bu zwar nicht an, dafür sei es aber kratzfester und weniger empfindlich gegenüber täglicher Nutzung. Wie langlebig das neue Material wirklich ist, bleibt abzuwarten.

Neue Farben und mehr Nachhaltigkeit

Geplant sind offenbar vier Farbvarianten: Grün, Orange, Blau und Violett. Wie üblich sollen die Hüllen auch Apples Umweltzielen entsprechen – vermutlich also teilweise aus recycelten Materialien bestehen.

Clear Case aus „Liquid Glass“?

Spannend: Der Leaker spricht außerdem von Hüllen im „Liquid Glass“-Stil, bleibt aber vage, was genau damit gemeint ist. Möglicherweise handelt es sich um eine neue Art von transparenter MagSafe-Hülle oder ein neues Farbfinish, das auch auf die iPhones selbst übertragen werden könnte.

Ein weiteres Detail: Laut Bu sollen die neuen Silikonhüllen für das iPhone 17 erstmals mit einer Öse für ein Trageband ausgestattet sein. Praktisch für alle, die ihre Geräte gern sicher um den Hals oder am Handgelenk tragen.

Apple scheint aus dem FineWoven-Fehlschlag gelernt zu haben und will nun mit einer funktionaleren, aber trotzdem hochwertigen Hülle punkten. Ob das neue Material wirklich überzeugt, wird sich spätestens im Herbst zeigen, wenn die iPhone-17-Reihe offiziell vorgestellt wird.

Foto 1: Majin Bu.