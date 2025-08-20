appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 20. August (3 News)

+++ 7:25 Uhr – Apple Watch: Neues Abzeichen sichern +++ Apple veranstaltet am Sonntag, dem 24. August, seine jährliche Apple Watch-Challenge „National Parks“. Die Veranstaltung soll die Nationalparks in den Vereinigten Staaten feiern. Um die Sticker und Abzeichen zu sichern, muss man an diesem Tag ein Training mit mindestens 20 Minuten absolvieren.



+++ 7:23 Uhr – Apps: Zoom funktioniert bald nicht mehr mit iOS 13 und iOS 14 +++ Mit einem künftigen Update wird Zoom nicht mehr mit iOS 13 und iOS 14 funktionieren. iOS 15 ist dann die Mindestvoraussetzung.