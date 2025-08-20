appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 20. August (3 News)

Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.

FreddyKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 20. August (3 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?
+++ 7:25 Uhr – Apple Watch: Neues Abzeichen sichern +++

Apple veranstaltet am Sonntag, dem 24. August, seine jährliche Apple Watch-Challenge „National Parks“. Die Veranstaltung soll die Nationalparks in den Vereinigten Staaten feiern. Um die Sticker und Abzeichen zu sichern, muss man an diesem Tag ein Training mit mindestens 20 Minuten absolvieren.


+++ 7:23 Uhr – Apps: Zoom funktioniert bald nicht mehr mit iOS 13 und iOS 14 +++

Mit einem künftigen Update wird Zoom nicht mehr mit iOS 13 und iOS 14 funktionieren. iOS 15 ist dann die Mindestvoraussetzung.

+++ 7:21 Uhr – Amazon: Soundcore P20i kosten nur noch 19,99 Euro +++

Ihr sucht einfache, aber gute In-Ear-Kopfhörer? Dann schaut euch die aktuell nur 19,99 Euro günstigen Soundcore P20i (Amazon-Link) an, die wasserfest sind und Bluetooth 5.3 an Bord haben. Bei mehr als 72.000 Bewertungen gibt es im Schnitt 4,4 von 5 Sterne. Nur die schwarze Version ist reduziert.

Angebot
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber,...
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber,...
  • KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen kraftvollen Sound mit verstärkten Bässen liefern,...
  • PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen und aus 22 EQ-Voreinstellungen wählen. Mit "Find...
24,99 EUR 19,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 19.08.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de