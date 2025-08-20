appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 20. August (3 News)

Apple veranstaltet am Sonntag, dem 24. August, seine jährliche Apple Watch-Challenge „National Parks“. Die Veranstaltung soll die Nationalparks in den Vereinigten Staaten feiern. Um die Sticker und Abzeichen zu sichern, muss man an diesem Tag ein Training mit mindestens 20 Minuten absolvieren.
Mit einem künftigen Update wird Zoom nicht mehr mit iOS 13 und iOS 14 funktionieren. iOS 15 ist dann die Mindestvoraussetzung.
Ihr sucht einfache, aber gute In-Ear-Kopfhörer? Dann schaut euch die aktuell nur 19,99 Euro günstigen Soundcore P20i (Amazon-Link) an, die wasserfest sind und Bluetooth 5.3 an Bord haben. Bei mehr als 72.000 Bewertungen gibt es im Schnitt 4,4 von 5 Sterne. Nur die schwarze Version ist reduziert.
