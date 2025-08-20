Apple veröffentlicht neue Beta-Firmware für AirPods Pro 2 und AirPods 4

Das kommt mit iOS 26

Apple hat eine neue Beta-Firmware für die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 veröffentlicht. Damit können Entwickler und Entwicklerinnen schon jetzt einige der neuen Features ausprobieren, die mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe kommen werden.

Die neue Firmware trägt die Build-Nummer 8A5343a und ist der Nachfolger der Version 8A5324b. Um sie zu installieren, braucht man ein Gerät mit iOS 26, iPadOS 26 oder macOS 26 – und natürlich einen Entwicklerzugang. Die Installation läuft direkt über die AirPods-Einstellungen, sobald die Ohrhörer mit einem unterstützten Gerät verbunden sind. Das macht das Testen deutlich einfacher.


Das steckt in der neuen Firmware

Mit dem Update bringt Apple mehrere spannende Funktionen:

  • Bessere Audioqualität: Für Telefonate, Videoanrufe und Sprachaufnahmen gibt es jetzt einen hörbaren Qualitätsschub. Perfekt für Interviews, Podcasts oder Videos.
  • Studioqualität bei Aufnahmen: Die AirPods liefern künftig deutlich besseren Klang beim Aufnehmen von Sprache.
  • Kamera-Fernbedienung: Die AirPods lassen sich jetzt auch als Fernbedienung für die Kamera-App nutzen. Ideal für Selfies oder Gruppenfotos, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.
  • Automatische Abschaltung: Wenn man die AirPods zum Einschlafen nutzt und endlich eingeschlafen ist, schalten die AirPods die Musik automatisch aus.

Einfacheres Beta-Testing

Neu in iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe: Die Möglichkeit, Beta-Firmware-Updates direkt über die Einstellungen der AirPods zu installieren. Das war bislang deutlich umständlicher und ist nun viel bequemer gelöst.

Freddy
