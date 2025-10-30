EcoFlow Delta 3 Max Plus: Neue Powerstation mit extra viel Leistung

Erst vor zwei Tagen hat Anker die Solix C2000 Powerstation der zweiten Generation in den USA auf den Markt gebracht. 2.048 Wattstunden Kapazität mit bis zu 4.000 Watt Spitzenleistung. Die 18,9 Kilogramm schwere Powerstation mit etlichen Anschlüssen wird in den USA für 1.499 US-Dollar verkauft. Ein Deutschland-Start steht noch nicht fest. Ganz anders sieht es bei EcoFlow aus, denn dort startet die neue Delta 3 Max Serie heute – angeführt vom Flaggschiffmodell Delta 3 Max Plus.

In Sachen Leistung setzt die Delta 3 Max Plus im Segment der 2 Kilowattstunden-Klasse neue Maßstäbe. Sie liefert eine durchgängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt, die Spitzenleistung beträgt 6.000 Watt. Damit dürften so ziemlich alle elektrischen Geräte angeschlossen und gestartet werden können. Mit X-Boost 3.0 betreibt sie sicher Geräte mit bis zu 3 .900 Watt Leistung.

Exklusiv für das Plus-Modell hat sich EcoFlow einige besondere Funktionen ausgedacht. So gibt es beispielsweise eine unabhängige Schaltkreiskontrolle, mit der die beiden AC-Anschlüsse und ein DC-Anschluss einzeln über die App oder Tasten an der Powerstation selbst gesteuert werden können. So kann eine Steckdose eingeschaltet bleiben, während die andere deaktiviert wird. Ein definierbarer Batteriestand (etwa 30 Prozent) sorgt dafür, dass bei Unterschreitung dieses Werts nicht-kritische Geräte automatisch getrennt werden – für längere Laufzeiten wichtiger Geräte. Auch bei Überlastung des Systems werden zunächst nicht-kritische Geräte abgeschaltet.

So wird die Delta 3 Max Plus aufgeladen

Solar (bis 1 .000 Watt) – von 0 auf 80 Prozent in 96 Minuten

Lichtmaschine (1. 000 Watt) – von 0 auf 80 Prozent in 95 Minuten

Hybridladen (Netz + Generator) – von 0 auf 80 Prozent in 47 Minuten

Dual-Charge: Solar + Lichtmaschine – von 0 auf 80 Prozent in nur 51 Minuten

Mit dem passenden Kabel ist auch eine Verbindung mit dem PowerStream-Wechselrichter oder Zusatz-Batterien möglich. Die Kompatibilität mit der neuen Stream Serie beschränkt sich dagegen auf das Aufladen der Powerstation.

Die „kleinere“ Delta 3 Max, Preise und Rabattcode

Das Schwestermodell Delta 3 Max mit einer Kapazität von ebenfalls 2.048 Wattstunden bietet 2 .400 Watt AC-Ausgangsleistung (4 .800 Watt Spitzenleistung) in einem leichteren Gehäuse.

Beide Modelle der DELTA 3 Max Serie verfügen über langlebige LFP-Batteriezellen, X-Guard 3.0 Sicherheitsarchitektur und ein fortschrittliches BMS-System – für bis zu 10 Jahre Lebensdauer und eine Garantie von bis zu 5 Jahren (3 Jahre Standard + 2 Jahre bei Registrierung in der EcoFlow App).

Die Delta 3 Max Plus startet für 1.499 Euro. Zusatz-Batterien gibt es für 899 Euro. Die Delta 3 Max ist für 1.299 erhältlich. Bestellen könnt ihr ab sofort bei Amazon, mit dem Gutscheincode 4XDFM6OH gibt es 5 Prozent Rabatt. Mit dem Code EFNEWD3MSERIES spart ihr im EcoFlow-Shop ebenfalls 5 Prozent.