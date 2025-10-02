Audible im Angebot: Drei Monate für jeweils 99 Cent

Es ist ja mittlerweile zur Tradition geworden, dass Amazon seine Hörspiel-Plattform Audible mit Angeboten bewirbt. Am Prime Day im Juli konnte bereits gespart werden und natürlich gibt es auch passend zu den nächste Woche stattfindenden Prime Deal Days ein Audible-Angebot. Ihr könnt euch die Monate für jeweils 99 Cent sichern, bekommt also drei Hörbücher für nur 2,97 Euro. Hier gelangt ihr direkt zur Aktionsseite.

Diese Personen dürfen das Angebot in Anspruch nehmen

In der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder Unklarheiten, wer denn nun an der Aktion teilnehmen darf und wer nicht. Klar war bisher: Die Angebote gelten nicht nur für Neukunden. Nun definiert Amazon die ganze Sache ganz genau:

Das Angebot gilt nur für neue Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das Angebot über Amazon.de abschließen sowie für Kunden, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Kunden, die in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für Audible Abos in Anspruch genommen haben, sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

So unterscheidet sich Audible von Spotify & Co.

Bei Audible handelt es sich nicht um einen Streaming-Dienst und ein klassisches Abo, wie wir es von Spotify kennen. Stattdessen erhält man pro Monat ein Hörbuch-Guthaben, dass man für mindestens ein Hörbuch verwenden kann. Damit kauft man das digitale Hörbuch tatsächlich und kann es auch später noch anhören, selbst wenn man das Audible-Abo gekündigt hat.

Zudem hat Audible eine deutlich größere Auswahl als die auf Musik spezialisierten Streaming-Dienste. Die Top-3 sind aktuell The Secret of Secrets von Robert Langdon, das eigentlich 31,95 Euro kostet; Stonehenge von Ken Follett für regulär 34,95 Euro; Alchemised von SenLinYu für sonst 39,95 Euro. Ebenso findet ihr bei Audible zahlreiche Hörbücher von Sebastian Fitzek und Jussi Adler-Olsen oder auch spannende Biografien von Steve Jobs oder Angela Merkel.

Schaut also auf jeden Fall auf der Aktionsseite vorbei, nehmt das Angebot in Anspruch und guckt danach in der Audible-App für iPhone und iPad nach eurem ersten Hörbuch.