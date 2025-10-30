Kurzbefehle-App: Zahlreiche neue Aktionen mit iOS 26

Die Kurzbefehle-App von Apple ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man zahlreiche Dinge anstellen kann. Ihr könnt quasi kleine Automationen auf eurem iPhone erstellen und zum Teil bestimmte Funktionen aus Apps nutzen, um Dateien zu verändern, Informationen zu erhalten oder Einstellungen eures iPhones automatisch anzupassen.

Ich bin an dieser Stelle aber ganz ehrlich: Ich habe nahezu keinen Plan von der ganzen Geschichte. Ich habe mir aus dem Netz einige vorgefertigte Kurzbefehle geladen, die ich immer mal wieder nutze. Wirklich selbst etwas erstellt habe ich mit der Kurzbefehle-App allerdings noch nicht.

Mit dem Start von iOS 26 und den anderen neuen Betriebssystemen hat Apple eine ganze Ladung neuer Optionen in die Kurzbefehle-App integriert. Hier habe ich die komplette Übersicht für euch.

Alle neuen Aktionen in der Kurzbefehle-App

Freeform

„Dateien zu Board hinzufügen“

Image Playground

„Bild erstellen“ (iOS, iPadOS und macOS)

Mail

„Nachricht suchen“

Maßband

„Maßband starten“ (iOS)

Nachrichten

„Nachricht suchen“

„Konversation suchen“

Bildschirmzeit

„App- & Websitedaten abrufen“ (iOS, iPadOS und macOS)

Sport

„Bevorstehende Sportereignisse abrufen“ (iOS, iPadOS und macOS)

Fotos

„Album umbenennen“

„Fotos suchen“

„Neuen Rückblick erstellen“

„Filtermediathek“

Erinnerungen

„Schnelle Erinnerung anzeigen“ (iOS und iPadOS)

Aktien

„Symbol von Aktienliste löschen“

„Symbol zu Aktienliste hinzufügen“

Modell verwenden

Mit „Modell verwenden“ kannst du direkt auf Apple Intelligence-Modelle oder ChatGPT zugreifen und Antworten bereitstellen, die in deine restlichen Kurzbefehle einfließen (iOS, iPadOS und macOS).

Visuelle Intelligenz

„Visuelle Intelligenz öffnen“ (iOS)

Sprachmemos

„Sprachaufnahme suchen“

Wetter

„Ort zu Liste hinzufügen“

„Orte aus Liste entfernen“

Schreibtools

„Ton des Texts anpassen“ (iOS, iPadOS und macOS)

„Liste aus Text erstellen“ (iOS, iPadOS und macOS)

„Tabelle aus Text erstellen“ (iOS, iPadOS und macOS)

„Text Korrektur lesen“ (iOS, iPadOS und macOS)

„Text umformulieren“ (iOS, iPadOS und macOS)

„Text zusammenfassen“ (iOS, iPadOS und macOS)

Neben den neuen Aktionen gibt es auch einige aktualisierte Aktionen, die Apple ebenfalls in einem Support-Dokument auflistet.

„Ausdruck berechnen“ kann jetzt Ausdrücke bewerten, die Einheiten enthalten, darunter Echtzeit-Währungswechselkurse, Temperatur, Entfernung und mehr

„QR-Code erstellen“ kann jetzt Farben und Stile enthalten

„Datum“ kann jetzt einen Feiertag enthalten

„Kontakte suchen“ kann jetzt nach Beziehung filtern

Die Leistung von „Audio transkribieren“ wurde verbessert

„Inhalte anzeigen“ kann jetzt scrollbare Listen mit Elementen wie Kalenderereignissen, Erinnerungen und mehr anzeigen

Könnt ihr damit etwas anfangen? Schreibt doch gerne mal eure liebsten Kurzbefehle in die Kommentare unter diesem Artikel. Ich bin gespannt, was ihr euch bereits alles habt einfallen lassen.