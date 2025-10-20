Das 1968 in England gegründete Unternehmen Cambridge Audio war bei uns im Blog schon mehrfach Bestandteil der Berichterstattung, ist aber generell eher als Nischenmarke bekannt. Nichtsdestotrotz bietet der Hersteller tolle und klanglich überzeugende Audio-Produkte, die uns in bisherigen Reviews überzeugen konnten. Nun hatte ich die Gelegenheit, mir eine der aktuellsten Neuerscheinungen von Cambridge Audio anzusehen, den Melomania P100 SE (Amazon-Link).

Der Cambridge Audio Melomania P100 SE ist ein Kopfhörer im Over-Ear-Format, der in insgesamt drei Farben – Schwarz, Dunkelblau und Weiß – erhältlich ist und über einige Komfort-Funktionen verfügt, darunter auch die gerade auf Reisen sehr beliebte aktive Geräuschunterdrückung und eine besonders lange Akkulaufzeit. Auf der Produktseite des Herstellers wird der Kopfhörer wie folgt beschrieben:

„Bei einem bereits beeindruckenden Angebot an immersivem High-Fidelity-Musiksound bieten sie noch mehr Komfort und eine bessere Abstimmung. Class A/B-Verstärkung durch 40-mm-Treiber. Mit adaptivem Hybrid ANC und bis zu 100 Stunden vom Benutzer austauschbarer Akkulaufzeit [sind sie] konzipiert worden für grenzenloses Hören.“

Akku des Kopfhörers lässt sich vom User austauschen

Der Kopfhörer ist der Nachfolger vom bereits seit längerem verfügbaren P100 von Cambridge Audio, der vor allem hinsichtlich der Akkulaufzeit, Nachhaltigkeit und des Tragekomforts verbessert wurde. So hält der Melomania P100 SE ein von den Toningenieuren des Unternehmens optimiertes Klangbild, eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden mit einer Ladung per USB-C sowie eine Möglichkeit des eigenständigen Austauschs von Ohrpolstern und Akku bereit. Letzteres kann mit handesüblichem Werkzeug direkt vom User geschehen. Zudem wurde der Kopfbügel in der zweiten Generation überarbeitet, um noch längere Musiksessions mit maximalem Komfort zu ermöglichen.

Zu den weiteren Funktionen des Melomania P100 SE gehören 40 mm-Treiber mit einer Dreischicht-Verbundmembran, ein integrierter Transparenz-Modus, fünf Mikrofone, eine Sprachverarbeitung mit 2-Mikrofon Qualcomm cVc-Technologie zur Echo- und Geräuschunterdrückung, ein Support für die Melomania Connect-App (App Store-Link), eine Schnellladefunktion für vier Stunden Wiedergabe (ohne ANC) bei nur fünf Minuten Ladezeit, eine hybride aktive Geräuschunterdrückung, Bluetooth 5.3, ein Support für aptX Lossless und Multipoint-Verbindungen und die Möglichkeit, über zwei mitgelieferte Kabel auch kabelgebunden über USB-C oder 3,5 mm-Klinke Musik hören zu können.

Mir wurde die dunkelblaue Version des Melomania P100 SE zum Ausprobieren bereitgestellt, der nicht nur in einem edlen und schlichten schwarzen Karton ausgeliefert wird, sondern erfreulicherweise auch über ein mitgeliefertes Hardcase zur Aufbewahrung und zum Transport verfügt. In einem kleinen magnetisch verschlossenen Fach finden sich dann auch die beiden geflochtenen und in Kopfhörerfarbe gehaltenen Kabel für eine kabelgebundene Nutzung des Kopfhörers: Ein USB-C-auf-USB-C- sowie ein USB-C-auf-3,5 mm-Klinkenkabel.

So steht es um das Tragegefühl des Melomania P100 SE

Der rund 330 Gramm leichte und 25 x 20,4 x 5,9 cm große Kopfhörer selbst verfügt über einen stufenlos verstellbaren Kopfbügel und Ohrhörer, die sich für optimalen Komfort um 180 Grad drehen lassen. So findet sich jederzeit der passende Winkel, um bequem über dem Ohr zu liegen. Die Ohrpolster sind aus sehr weichem, anschmiegsamen Kunstleder und innenliegendem Memoryschaum gefertigt, und können bei Abnutzung wie oben bereits erwähnt von den Nutzern und Nutzerinnen selbst ausgetauscht werden.

Ich habe den Melomania P100 SE nun einige Zeit auch bei einigen längeren Musiksessions getragen und kann bereits sagen, dass das Tragegefühl angenehm ist – sofern man einen kleineren Kopf hat und keine Brille trägt. Ich wechsle im Alltag je nach Situation zwischen Brille und Kontaktlinsen und habe in Verbindung mit meiner Brille und dem Melomania P100 SE nach einiger Zeit ein Drücken im Bereich des Brillenbügels über und hinter dem Ohr gespürt, das den Tragekomfort etwas einschränkt hat. Ohne Brille ist es deutlich angenehmer, allerdings ist dies ein grundlegendes Problem von Over-Ear-Kopfhörern und Personen, die eine Brille tragen.

Der generell eher als enganliegend einzustufende Sitz des Melomania P100 SE trägt zu diesem Problem leider tendenziell zusätzlich bei. Hier gilt es auszuprobieren und selbst einzuschätzen, ob der Anpressdruck beim Tragen einer Brille zu hoch ist. Nutzer und Nutzerinnen ohne Brille sollten allerdings keine großen Probleme mit dem P100 SE bekommen.

Klangprofil: Bombastisch, lebendig, ausgewogen

Was mich dann aber umgangssprachlich von den Socken gehauen hat, ist das Klangprofil des Melomania P100 SE. Der Sound ist bombastisch: Klare, aber nicht klirrende Höhen, präsente Mitten und ein warmer, nicht zu überbordender Bass, der der Musik Tiefe und Präsenz beschert. Insgesamt kann ich festhalten, dass man hier auf ein sehr ausgewogenes, lebendiges Klangbild Wert gelegt hat, das zahlreichen musikalischen Genres zugute kommt. Unterstützt wird der Sound durch einen über die App zugänglichen 7-Band-Equalizer und einen optionalen Gaming-Modus mit einer niedrigen Latenz von unter 80 Millisekunden.

Was auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist die integrierte Geräuschunterdrückung. Ich habe keine weiteren Over-Ear-Modelle aus einer ähnlichen Preiskategorie hier – beispielsweise von Sony oder Bose, die als Referenz gelten könnten, dafür aber meine AirPods Pro 3, die als In-Ears natürlich über eine komplett andere Bauweise verfügen. Hier zeigt sich: Die aktive Geräuschunterdrückung ist bei den AirPods Pro 3 noch deutlicher zu spüren, auch wenn der Melomania P100 SE in diesem Bereich einen sehr guten Job mit dem Ausblenden von monotonen Geräuschen wie Waschmaschinen, Autolärm erledigt. Lediglich beim Transparenz-Modus merke ich, dass die Geräuschdurchlässigkeit in den Werkseinstellungen in einem geringen Umfang erfolgt. Dies lässt sich durch einen Blick in die Melomania Connect-App ändern: Der Transparenz-Modus kann mit geringer, mittlerer oder starker Durchlässigkeit gewählt werden.

Auch einige Komfortfunktionen habe ich beim Melomania P100 SE sehr zu schätzen gelernt: Der Kopfhörer verfügt unter anderem über eine integrierte Trageerkennung und merkt sich dabei sogar den zuletzt abgespielten Inhalt. So kann man mit einem Song direkt weitermachen, wenn man den P100 SE zwischenzeitlich ab-, und dann wieder auf die Ohren gesetzt hat. Auch der optionale dynEQ, ein dynamischer Equalizer, passt den Sound vor allem bei geringerer Lautstärke an, um weiterhin ein volles, lebendiges Klangbild bieten zu können. In der App lassen sich darüber hinaus auch die Sprachansagen in deutscher Sprache festlegen. A propos Sprache: Der Kopfhörer versteht sich sowohl mit Siri als auch dem Google Assistant.

Fazit und Kaufoptionen

Was lässt sich also final über den Cambridge Audio Melomania P100 SE sagen? Das Modell verfügt über einen herausragend abgestimmten Sound, der das Anhören von Musik zu einem wahren Genuss werden lässt. Hinzu kommen Komfortfunktionen wie ein Transparenz-Modus, ein dynamischer Equalizer, eine aktive Geräuschunterdrückung, eine Trageerkennung und eine bemerkenswerte Akkulaufzeit von 60 Stunden mit aktiviertem ANC sowie bis zu 100 Stunden ohne ANC. Lediglich Brillenträger und -trägerinnen sollten den Kopfhörer aufgrund des höheren Anpressdrucks genügend testen. Ansonsten ist der Melomania P100 SE ein kleines Juwel und ein echter Geheimtipp unter den Over-Ear-Modellen samt aktiver Geräuschunterdrückung in dieser Preisklasse.

Letztere bewegt sich bei dieser hochklassigen Neuerscheinung noch immer im Rahmen unter 300 Euro: Der Melomania P100 SE wird zum Preis von 279 Euro in den drei Farben Schwarz, Weiß und Dunkelblau bei Amazon inklusive kostenloser Lieferung angeboten. Weitere Infos und eine zusätzliche Bestellmöglichkeit finden sich auch auf der offiziellen Produktseite des Melomania P100 SE bei Cambridge Audio.