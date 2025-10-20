Benchmark zeigt: M5-Chip ist fast so schnell wie der M1 Ultra

Apples neuster M5-Chip, der als Standard-Version im MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro zum Einsatz kommt, ist laut ersten Benchmark-Ergebnissen fast genauso schnell wie der M1 Ultra – also die performanteste Version der M1-Reihe. Es ist schon ziemlich beeindruckend, wie schnell Apple die Entwicklung der eigenen Chips vorantreibt, sodass man jedes Jahr neue Bestwerte erzielt. Die High-End-Modelle des M5, also der M5 Pro und M5 Max, sollen nächstes Jahr erscheinen und noch einmal schneller sein.

Trotz der „moderaten“ Standard-Konfiguration liefert der M5 eine beeindruckende Leistung: In Geekbench 6 liegt der neue Chip nur etwa sechs Prozent hinter dem M1 Ultra – dem Top-Chip aus dem Jahr 2022, der damals ausschließlich im 4.599 Euro teuren Mac Studio steckte. Auch im Vergleich zum M3 Max schneidet der M5 überraschend gut ab, denn er liegt nur rund fünf Prozent darunter, mit einem Multi-Core-Score von etwa 18.933 Punkten.

Apple Silicon entwickelt sich rasant weiter

Das zeigt einmal mehr, wie schnell sich Apple Silicon weiterentwickelt. Eine Performance, für die man vor ein bis zwei Jahren noch einen High-End-Mac brauchte, steckt jetzt bereits in einem Basis-MacBook Pro für 1.799 Euro. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der M5 auch im MacBook Air oder im Mac mini landet.