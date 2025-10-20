M5 MacBook Pro und M5 iPad Pro jetzt bei Amazon erhältlich

Nachdem Apple das Einsteiger-MacBook Pro mit M5 sowie das brandneue M5 iPad Pro vorgestellt hat, sind die Vorbestellungen bei Apple direkt gestartet. Ein paar Tage später geht es nun auch bei Amazon los, denn die beiden Modelle lassen sich über Amazon bestellen. Wie so oft verzichtet Amazon auf einen konkreten Liefertermin und zeigt stattdessen nur an, dass die Artikel am 22. Oktober erscheinen.

M5 MacBook Pro bei Amazon bestellen

Da Apple das MacBook Pro immer noch pünktlich für den 22. Oktober zur Vorbestellung anbietet, gehen wir davon aus, dass Amazon ebenfalls relativ pünktlich liefert. Je nach Lagerbestand sollte das Gerät direkt am 22., spätestens aber am darauffolgenden Donnerstag ausgeliefert werden.

Das neue 14-Zoll-MacBook-Pro ist in der Basisausstattung mit M5, 512 GB SSD und 16 GB Arbeitsspeicher für 1.799 Euro erhältlich, wobei du aus den Farben Silber oder Space Schwarz wählen kannst. Das Upgrade auf 1 TB SSD berechnet Apple mit 250 Euro, sodass dieses Modell 2.049 Euro kostet.

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU:... MIT DER POWER DES M5 – Das 14" MacBook Pro mit M5 bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On Device KI für alle deine...

SCHNELLER ALS SCHNELLER – Neben einer schnelleren CPU und einem gemeinsamen Arbeitsspeicher hat der M5 eine leistungsstärkere GPU mit einem Neural...

M5 iPad Pro startet bei Amazon

Beim iPad Pro mit M5-Chip sieht es ziemlich ähnlich aus, denn auch hier gibt Apple an, dass das neue Modell für den 22. Oktober verfügbar ist. Wenn du deine Vorbestellung über Amazon aufgibst, sollte die Lieferung ebenfalls schnell erfolgen.

Die Wi-Fi-Variante mit 256 GB Speicher und Standardglas kostet 1.099 Euro, wobei jedes Upgrade das iPad teurer macht. Das iPad Pro mit Cellular startet bei 1.349 Euro und ist ebenfalls in Silber oder Space Schwarz zu bekommen.

Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat... PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Das iPad Pro mit M5 Chip bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On‑Device KI für alle deine...

IPADOS – Nutze Pro Apps und erledige mehr dank iPadOS 26 mit Liquid Glass Design und Fähigkeiten, die alles verändern. Das intuitive und flexible...

Apple Vision Pro 5 gibt es nicht bei Amazon

Apple verkauft zwar viele Produkte auch über Amazon, doch die Apple Vision Pro ist aufgrund des komplexen Bestellprozesses nur bei Apple verfügbar. Um den Kopf und die Augenpartie zu messen, erfolgt ein Face-ID-Scan über das iPhone, um so die perfekte Lichtdichtung sowie das passende Kopfband zu erhalten. Darüber hinaus ist die Vision Pro das teuerste M5-Produkt, denn die Preise starten bei 3.699 Euro. Auch hier gilt: Doppelt so viel Speicherplatz berechnet Apple pauschal mit 250 Euro.

Auch die Apple Vision Pro, die vom M2 auf den M5-Chip umgestiegen ist, ist ab dem 22. Oktober erhältlich.