Wenn ich nur mit Handgepäck unterwegs bin, versuche ich, mich auf die wichtigsten Dinge zu beschränken. Damit mein iPhone, meine Apple Watch und meine AirPods immer einsatzbereit sind, habe ich das neue Cubenest 3-in-1 Ladegerät auf meiner Reise nach New York ausprobiert.

Das kompakte und faltbare Ladegerät nimmt nicht viel Platz weg und wird sogar in einem Case geliefert, das auch Netzteil und Ladekabel enthält. Die Verarbeitung ist sehr gut, hier kommen viel Aluminium und Silikon zum Einsatz. Gleichzeitig wirkt das Scharnier sehr hochwertig, mit dem man das Ladegerät aufstellen kann.

Qi2 25 Watt für das iPhone

Für das iPhone liefert die optimierte Version, die jetzt Qi2 mit 25 Watt unterstützt, eine besonders schnelle Aufladung. Das passende Netzteil mit 45 Watt ist für die fixe Aufladung aller drei Geräte gemacht, sodass man sich an dieser Stelle keine Sorgen machen muss. Aufgeklappt kannst du das iPhone im Hoch- oder Querformat anbringen und kabellos mit bis zu 25 Watt aufladen. Den Magneten empfinde ich nicht als besonders stark, aber das muss er auch nicht sein, wenn das Ladegerät ohnehin nur auf dem Nachttisch steht.

Da es keine feste Arretierung gibt, musst du das Ladegerät festhalten, wenn du das iPhone wieder abnehmen willst. Optional kannst du das iPhone flach liegend aufladen, wenn das Ladegerät eingeklappt ist. Dann lässt sich aber nur das iPhone aufladen, nicht die Apple Watch und die AirPods.

Schnelle Aufladung auch für die Apple Watch

Das Cubenest 3-in-1 Ladegerät kann aufgestellt auch die Apple Watch und die AirPods mit Strom versorgen. Dafür klappst du auf der hinteren Seite den Ladepuck für die Watch aus und legst diese einfach ab. Hier spielt es keine Rolle, welches Armband du nutzt, da der untere Bereich offen ist.

Die AirPods kannst du zudem auf dem Standfuß ablegen und aufladen, wobei das iPhone die AirPods verdeckt, wenn du beide Geräte gleichzeitig auflädst.

Elegante Station für unterwegs

Die 3-in-1-Ladestation von Cubenest sieht elegant und modern aus und macht vor allem auf Reisen eine gute Figur. Da alles schön verpackt in einem Case geliefert wird, muss man keine Einzelteile im Rucksack oder Koffer suchen. Die Verwendung von Qi2 mit 25 Watt stellt sicher, dass das iPhone besonders schnell aufgeladen wird, wobei auch für die Apple Watch der Schnelllademodus mit dabei ist. Für die AirPods bleiben 5 Watt übrig, damit du im Urlaub sowie auf Hin- und Rückreise Musik oder Podcasts hören kannst.

Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es

Wenn man das Haar in der Suppe sucht, findet man es auch. Ich habe die Ladestation in Grau vorliegen, und Netzteil sowie Kabel gibt es nur in Weiß. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler, den ich gar nicht so schlimm finde – doch eine durchgehende Designsprache wäre die Kirsche auf der Sahne gewesen.

Cubenest Ladegerät ist gar nicht mal so günstig

Für das neue 3-in-1-Ladegerät von Cubenest musst du 119,99 Euro bezahlen – das ist durchaus viel Geld. Der Einsatz der neuesten Technologie ist lobenswert, und es müssen Lizenzgebühren bezahlt werden. Auch die Qualität ist gut. Ich kann dir das Ladegerät etwas schmackhafter machen, denn mit dem exklusiven Gutschein appgefahren10 bezahlst du nur 107,99 Euro.