Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über Apples aktuelle Entwicklung in Bezug auf eigene Smart Glasses berichtet haben. So soll Apple laut Mark Gurman von Bloomberg die Entwicklungsarbeit eines kleineren Vision Pro-Headsets hintenan gestellt haben, um sich primär der Arbeit an neuen Smart Glasses zu widmen.

Nun meldet sich Mark Gurman in der neusten Ausgabe seines Tech-Newsletters „Power On“ mit weiteren Informationen zu einer möglichen Smart Glasses-Generation zurück. Laut Gurman wird eine Smart Glasses-Version von Apple der zweiten Generation über ein integriertes Display in den Linsen verfügen, das zwei verschiedene Betriebsmodi aufweisen soll – je nachdem, mit welchem Gerät die intelligente Brille verbunden ist.

In seinem aktuellen Newsletter heißt es dazu:

„Die Smart-Brille wird wahrscheinlich auch mit dem Betriebssystem von Vision Pro, visionOS, laufen, so dass die gesamte Arbeit an dieser Software nicht umsonst war. Ein zukünftiges Gerät könnte die Vollversion des Betriebssystems ausführen, wenn es mit einem Mac gekoppelt ist, und dann zu einer leichteren, mobilfreundlicheren Benutzeroberfläche wechseln, wenn es mit einem iPhone verbunden ist […].“

Ein Grund, warum Apple sich nun auf die Entwicklung von Smart Glasses konzentriert, soll laut Gurmans Aussage in einem früheren Artikel bei Bloomberg auch die Konkurrenz zu Meta und ihren Meta Ray-Ban Brillen sein. Erst jüngst veröffentlichte Meta ein neues Modell der intelligenten Brille, das in den Linsen über ein eingebautes Display verfügt und in den USA ab 799 USD starten soll. Wie Gurman jüngst berichtete, soll Apples erste Smart Glasses-Generation noch ohne Display auskommen und im kommenden Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden.