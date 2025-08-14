Spotify mit Preiserhöhung: Das sind die neuen Preise

Es geht munter weiter: Spotify (App Store-Link) wird abermals teurer – und zwar alle Tarifstufen. In den kommenden Wochen werden Kunden und Kundinnen über die neuen Preise informiert. Entweder man akzeptiert diese oder wird gekündigt.

Spotify Preise 2025

Spotify Individual : 10,99 Euro → 12,99 Euro

: 10,99 Euro → 12,99 Euro Spotify Duo : 14,99 Euro → 17,99 Euro

: 14,99 Euro → 17,99 Euro Spotify Student : 5,99 Euro → 6,99 Euro

: 5,99 Euro → 6,99 Euro Spotify Family: 17,99 Euro → 21,99 Euro

Die Vorteile von Spotify Premium

Spotify Premium bietet gegenüber der kostenlosen Version vor allem diese Vorteile:

Werbefrei : Keine Unterbrechungen durch Audio- oder Bannerwerbung.

: Keine Unterbrechungen durch Audio- oder Bannerwerbung. Unbegrenztes Überspringen : Du kannst Songs jederzeit überspringen.

: Du kannst Songs jederzeit überspringen. Offline-Modus : Songs, Alben und Playlists herunterladen und ohne Internet hören.

: Songs, Alben und Playlists herunterladen und ohne Internet hören. Bessere Audioqualität : Bis zu 320 kbit/s (statt maximal 160 kbit/s in der Gratisversion).

: Bis zu 320 kbit/s (statt maximal 160 kbit/s in der Gratisversion). Sofortige Titelauswahl : Du kannst jeden Song direkt abspielen, auch in Playlists (bei der Gratisversion am Smartphone oft nur Shuffle).

: Du kannst jeden Song direkt abspielen, auch in Playlists (bei der Gratisversion am Smartphone oft nur Shuffle). Keine erzwungene Shuffle-Wiedergabe : Du entscheidest selbst, ob Shuffle an oder aus ist.

: Du entscheidest selbst, ob Shuffle an oder aus ist. Multi-Geräte-Nutzung: Nahtloses Wechseln zwischen Smartphone, Tablet, PC, Smart TV, Auto, Lautsprechern usw.

Neue Preise akzeptieren oder Kündigung erhalten

Bestandkunden und Kundinnen werden über die neuen Preise per E-Mail informiert und erhalten eine Schonfrist von drei Monaten, wenn man den neuen Preisen zustimmt. Erfolgt keine Zustimmung, kündigt Spotify das Abo und ihr werdet in den werbefinanzierten Tarif abgestuft.

Die Frage an euch: Habt ihr Spotify abonniert? Seid ihr bereit die neuen Preis zu bezahlen?