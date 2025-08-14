Spotify mit Preiserhöhung: Das sind die neuen Preise

Es geht munter weiter: Spotify (App Store-Link) wird abermals teurer – und zwar alle Tarifstufen. In den kommenden Wochen werden Kunden und Kundinnen über die neuen Preise informiert. Entweder man akzeptiert diese oder wird gekündigt.
Spotify Preise 2025
- Spotify Individual: 10,99 Euro → 12,99 Euro
- Spotify Duo: 14,99 Euro → 17,99 Euro
- Spotify Student: 5,99 Euro → 6,99 Euro
- Spotify Family: 17,99 Euro → 21,99 Euro
Die Vorteile von Spotify Premium
Spotify Premium bietet gegenüber der kostenlosen Version vor allem diese Vorteile:
- Werbefrei: Keine Unterbrechungen durch Audio- oder Bannerwerbung.
- Unbegrenztes Überspringen: Du kannst Songs jederzeit überspringen.
- Offline-Modus: Songs, Alben und Playlists herunterladen und ohne Internet hören.
- Bessere Audioqualität: Bis zu 320 kbit/s (statt maximal 160 kbit/s in der Gratisversion).
- Sofortige Titelauswahl: Du kannst jeden Song direkt abspielen, auch in Playlists (bei der Gratisversion am Smartphone oft nur Shuffle).
- Keine erzwungene Shuffle-Wiedergabe: Du entscheidest selbst, ob Shuffle an oder aus ist.
- Multi-Geräte-Nutzung: Nahtloses Wechseln zwischen Smartphone, Tablet, PC, Smart TV, Auto, Lautsprechern usw.
Neue Preise akzeptieren oder Kündigung erhalten
Bestandkunden und Kundinnen werden über die neuen Preise per E-Mail informiert und erhalten eine Schonfrist von drei Monaten, wenn man den neuen Preisen zustimmt. Erfolgt keine Zustimmung, kündigt Spotify das Abo und ihr werdet in den werbefinanzierten Tarif abgestuft.
Die Frage an euch: Habt ihr Spotify abonniert? Seid ihr bereit die neuen Preis zu bezahlen?
Entwickler: Spotify Ltd.
Preis: Kostenlos+
Kommentare 9 Antworten
Alles klar, da bin ich raus
Niemals würde ich das zahlen. Ich bin ebenfalls raus hab schon gekündigt.
Ich würde sogar mehr zahlen, wenn die Gelder fair verteilt würden.
Jepp – und das ist leider nicht der Fall. Da wird lieber in Militär KI investiert.
Man könnte und sollte auch dazu schreiben, dass „Premium“ für alles steht, was bei Spotify Geld kostet. Ich nutze den Schmutz nicht und der Betrag sah für mich wirr aus, weil nach den Preisen plötzlich über Premium geschrieben wird, ohne einen Preis dafür zu nennen.
Ich unterstütze keine Plattform, die nur Geld für große, längst satte Musiker einsammelt und der Nachwuchs oder kleine Kapellen praktisch leer ausgehen.
Mann bedenke noch das sie sogar die Apple-Prämie nicht mehr voll zahlen müssen in Europa.
Also bekommen sie sowieso schon mehr Geld als vorher, trotzdem noch gieriger als je zuvor…
Ich werde dann auch lieber Apple Music nutzen. Gefällt mir von der grafischen Aufbereitung eh viel besser.
Spotify ist ja offenbar ganz vorne dran, echte Musiker durch KI Musik zu ersetzen. Playlisten werden offenbar schon nach und nach mit KI Musik bestückt. Da kriegen Musiker dann gar kein Geld mehr. Und die Leute werden verblödet mit künstlicher Musik. Nein danke. Bei Apple habe ich bei einigen Playlisten manchmal auch schon das Gefühl, dass das so gemacht wird. Wenn das der neue Standard wird und gleichzeitig auch noch die Preise erhöht werden, ist ja klar, wer sich das Geld in die Hosentaschen steckt., dann bin ich bei all diesen Diensten raus. Dann kaufe ich lieber wieder CDs oder Schallplatten.
Es gibt ja nun auch das Basic Individual, welches 10,99 EUR im Monat kostet, aber keine Wiedergabestunden für Hörbücher hat. Das wäre für mich okay, höre ich ohnehin nie Hörbücher. Aber ich vermute dass die „sehr hohe Audioqualität“ beim Basic-Tarif nicht unkludiert ist, sondern man dann nur noch eine Qualität von 160 kbit/s bekommt. Kann das jemand bestätigen?