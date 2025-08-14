Code verrät: Apple Vision Pro 2 kommt wohl mit M5-Chip

Apple scheint an einer neuen Generation seines Vision Pro Headsets zu arbeiten, dass direkt mit dem brandneuen M5-Chip ausgestattet werden soll. Entdeckt wurde der Hinweis von MacRumors, die im Apple-Code über einen entsprechenden Eintrag gestolpert sind. Offenbar wurde dieser versehentlich veröffentlicht.

Gerüchte über Apple Vision Pro 2 mit einem schnelleren Chip der M-Serie gibt es schon seit letztem Jahr. Allerdings herrschte bislang Uneinigkeit darüber, welcher Prozessor tatsächlich verbaut wird. Analyst Ming-Chi Kuo tippte auf den M5, während Bloomberg-Reporter Mark Gurman davon ausging, dass Apple erneut auf den M4 setzen würde – also denselben Chip wie in den neuesten MacBook Air- und iPad Pro-Modellen.

Apple Vision Pro 2 setzt wohl auf den M5-Chip

Der nun entdeckte Code spricht jedoch klar für den M5. Abgesehen vom neuen Prozessor soll Vision Pro 2 wohl kaum Designänderungen oder größere Hardware-Updates erhalten. Lediglich ein neues Kopfband könnte dazukommen, um längeres Tragen bequemer zu machen.

Gerüchten zufolge könnte Apple Vision Pro mit M5-Chip schon Ende 2025 in den Handel kommen.