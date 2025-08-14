Bose macht den SoundLink Home in Deutschland verfügbar

Im Oktober letzten Jahres ist der Bose SoundLink Home in den USA gestartet – ein eleganter Bluetooth-Lautsprecher ohne smarte Extras. Nach langer Wartezeit fällt der Startschuss auch in Deutschland, denn der SoundLink Home lässt sich ab dem 3. September 2025 in den Farben Light Silver, Cool Grey und Warm Wood zum Preis von 229 Euro vorbestellen. Der offiziell Marktstart erfolgt dann am 11. September.

Mit seinen kompakten 216 x 111 x 58 Millimetern findet der Bose SoundLink Home fast überall einen Platz. Das Design wirkt edel, unter anderem dank eloxiertem Aluminium und einem hochwertigen Stoffgitter. Musik lässt sich unkompliziert per Bluetooth 5.3 vom Smartphone oder Tablet streamen und das bis zu neun Stunden am Stück. Ist der Akku leer, ist er in rund vier Stunden via USB-C wieder voll.

Praktisch: Über die integrierten Mikrofone kann man Anrufe führen oder den verbundenen Sprachassistenten nutzen. Schade nur, dass Wi-Fi und AirPlay fehlen.

Bose Soundlink Micro (2. Gen.) startet Ende August

Darüber hinaus startet der Bose SoundLink Plus, erstmals vorgestellt im Juni dieses Jahres, am 26. August in der Farbe Schwarz und am 23. September in der Farbe Dämmerungsblau. Der Lautsprecher kostet 119 Euro, ist nach Norm IP67 gegen Staub und Wasser geschützt und macht somit auch Outdoor eine gute Figur. Der praktische Nylon-Riemen erlaubt eine schnelle Fixierung, zum Beispiel am Lenker des Fahrrads.