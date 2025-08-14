Kontaktlose Girocard-Zahlung mit dem iPhone: Volksbanken können Termin nicht einhalten

Im April haben die Volksbanken vollmundig eine kontaktlose Girocard-Zahlung mit dem iPhone angekündigt, die eigentlich im September dieses Jahres starten sollte. Doch aus diesem Termin wird nichts. Das Produkt ist noch nicht fertig und der angekündigte Marktstart wird verschoben. Die VR-Bank nennt keinen konkreten Termin, spricht aber davon, dass die Entwicklungsarbeiten weit fortgeschritten sind. Das kann natürlich alles heißen: Ein Start dieses Jahr wäre wünschenswert, aufgrund fehlender Zeitangabe kann sich die Volksbank aber auch mehr Zeit lassen.

Volksbank nutzt offene NFC-Schnitstelle im iPhone

Obwohl die Volks- und Raiffeisenbanken Apple Pay für Kreditkarten anbieten, möchte man die Öffnung der NFC-Schnittstelle nutzen und entwickelt eine kontaktlose Bezahlmöglichkeit abseits von Apple Pay. Wenn der Service marktreif ist, kann man die Girocard als Standard-Wallet definieren und so kontaktlos zahlen. Das funktioniert genauso wie mit Apple Pay, nur eben über die hauseigene App.

Zwar hat Apple die NFC-Schnittstelle schon im Oktober 2024 freigegeben, doch bislang haben nur wenige Banken eigene Bezahllösungen entwickelt. Die Girocard, im Volksmund oft noch EC-Karte genannt, ist zudem selten für Apple Pay gerüstet. Gleichzeitig äußern Banken immer wieder Kritik: Bei jeder Transaktion kassiert Apple mit.

Umgekehrt müssen die Institute jedoch aufpassen, ihre Kundinnen und Kunden nicht zu verärgern – etwa wenn Apple Pay plötzlich abgeschaltet und stattdessen nur noch eine eigene Bezahlmethode angeboten wird.