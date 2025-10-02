Lofi Bear: Neues Update für Pomodoro-Timer mit Entspannungs-Musik

Vor rund sechs Wochen haben wir erstmals über die damals neu im App Store erschienene App Lofi Bear berichtet. Denn viele von uns wissen: Gerade im Home Office kann es manchmal schwierig sein, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen. In diesen Situationen kann es hilfreich sein, einen Pomodoro-Timer zu verwenden, der die Arbeit in sinnvolle kleinere Zeitabschnitte einteilt und auch Pausen mit einplant. Wenn dann noch entspannte Musik oder Naturgeräusche hinzukommen, steht der Produktivität in vielen Fällen nichts mehr im Weg.

Die kleine App Lofi Bear (App Store-Link) vom Entwickler Whilce Raphael Varquez aus Hawaii kombiniert diese beiden Aspekte: Einen simplen Pomodoro-Timer und entspannte Musik sowie Natursounds. Die Anwendung steht grundsätzlich kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads zum Download bereit, kann aber auch in der iPadOS-Version auf dem Mac installiert werden. Für die Einrichtung benötigt es neben 412 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 17.2 bzw. macOS 14.2 oder neuer. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

Der Hauptscreen der App zeigt in einem niedlichen Cartoon-Stil eine Szene, bei der ein Bär mit Kopfhörern an einem Schreibtisch sitzt und ein Buch liest. Tippt man den Bildschirm an, erscheinen Möglichkeiten zur Musiksteuerung, zum Aktivieren oder Deaktivieren von insgesamt fünf Natursounds (Vogelgezwitscher im Wald, leichter Regen, starker Regen, Gewitter und Grillenzirpen bei Nacht), sowie zur Einrichtung von Pomodoro-Timern. Letztere können hinsichtlich der Fokuszeit, der Pausendauer und der Anzahl der Sessions manuell nach eigenen Bedürfnissen konfiguriert werden.

Für weitere Entspannung hält Lofi Bear eine große Auswahl an Chillout-Musik aus lizenzfreien Quellen bereit, und zwar in den fünf Kategorien Chill, Study, Beats, Ambient und Dreamy. Es lässt sich an dieser Stelle entweder für eine der Kategorien entscheiden oder ein Mix aus allen abspielen. Zusätzlich lassen sich zur Musik die oben beschriebenen Natursounds hinzuschalten und in ihrer Lautstärke anpassen. Möglich ist auch eine Wiedergabe der Musik auf Bluetooth- oder AirPlay-Lautsprechern wie den HomePods von Apple.

Neue Playlist mit gruseliger Entspannungsmusik

Nun hat Entwickler Whilce Raphael Varquez ein weiteres Update für Lofi Bear im deutschen App Store veröffentlicht, das die Anwendung auf Version 1.3 anhebt. Die auch im deutschen App Store als Sonderevent angekündigte Aktualisierung trägt den Namen „Spooky Study Sessions“ und fügt der Pomodoro- und Entspannungs-App einige interessante Halloween-Inhalte hinzu.

Wie der Entwickler berichtet, gibt es ab Version 1.3 von Lofi Bear nun „Halloween-basierte Animationen und eindringliche Lofi-Beats für die ultimative Lernstimmung im Oktober“. So erscheint die Hauptanimation der App mit dem am Schreibtisch sitzenden Bär nun auch in einem Halloween-Stil samt Kürbis auf dem Tisch. Hexenbesen an der Wand, Spinnenweben am Fenster und dem Bär mit aufgesetztem Hexenhut. Auch in der Auswahl der Playlists gibt es nun mit „Spooky“ ein neues Genre, das etwas düstere und eindringlichere Tracks bereithält. Halloween-Fans werden mit diesen Neuerungen definitiv auf ihre Kosten kommen.

Der Entwickler bietet seine App Lofi Bear grundsätzlich kostenlos an, stellt aber auch ein optionales Premium-Abo zur Verfügung, das 3,99 Euro/Monat inklusive einer dreitägigen kostenlosen Testphase oder 39,99 Euro/Jahr kostet. Mit der Premium-Option lassen sich die Pomodoro-Timer noch individueller anpassen, die Musikgenres manuell auswählen und unbegrenzt Songs überspringen. Für die meisten Anwendungszwecke sollte aber bereits die Gratis-Version der App genügen.