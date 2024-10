Bose SoundLink Home: Eleganter Bluetooth-Lautsprecher verzichtet auf smarte Extras

Der Audio-Spezialist Bose hat den neuen Bose SoundLink Home angekündigt, der allerdings vorerst für die USA bestimmt ist. Mit einem Preis von 219 US-Dollar bekommt man einen Premium-Lautsprecher, der als neuer Home-Speaker beworben wird.

Mit den Maßen 216 x 111 x 58 Millimeter findet man schnell einen passenden Aufstellort. Außerdem ist er elegant gestaltet; unter anderem kommen eloxiertes Aluminium und ein hochwertiges Stoffgitter zum Einsatz. Über Bluetooth 5.3 kann man Musik einfach über Smartphone und Tablet streamen, und das ziemlich lange, da die Akkulaufzeit bei bis zu neun Stunden liegt. Innerhalb von vier Stunden lässt sich der neue Bose SoundLink Home über USB-C wieder vollständig aufladen. Darüber hinaus kann man über die integrierten Mikrofone auch Anrufe tätigen oder auf den verbundenen Sprachassistenten zugreifen. Wi-Fi ist hingegen nicht dabei, ebenso gibt es leider kein AirPlay.

Bose SoundLink Home: Verkauf auch in Deutschland?

Letztendlich ist der Bose SoundLink Home ein einfacher Bluetooth-Lautsprecher ohne weitere Extras. Derzeit ist der neue Lautsprecher in Grau und Silber exklusiv in den USA erhältlich. Bose hat nicht angekündigt, ob der Lautsprecher später in andere Länder kommt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Verkauf später ausgeweitet wird und wir auch hierzulande auf den Kaufen-Knopf drücken können.