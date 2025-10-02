Roborock Qrevo Curv 2 Pro startet auch als Sonderedition ProX

Roborocks kurviger und leistungsstarker Saug- und Wischroboter ist ab sofort in neuer Generation erhältlich. Der Roborock Qrevo Curv 2 Pro, angekündigt im September auf der IFA, kostet 1.299 Euro und lässt sich bei Amazon oder MediaMarkt bestellen, wobei es mit dem Qrevo Curv 2 ProX auch eine Sonderedition mit besonders viel Zubehör gibt. MediaMarkt bietet die Variante mit Zubehör-Paket zum gleichen Preis an – du bekommst zusätzliche Filter, Staubbeutel, Wischpads sowie Bürsten also gratis mit dazu!

Roborock Qrevo Curv 2 Pro bei Amazon kaufen (Amazon-Link)

Roborock Qrevo Curv 2 ProX mit Zubehör exklusiv bei MediaMarkt kaufen (zum Angebot)

Das kann der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Nicht ohne Grund hat Roborock dem kurvigen Modell ein Update verpasst, denn die runde Form kommt einfach gut an. Der Qrevo Curv 2 Pro bringt satte 25.000 Pascal HyperForce-Saugkraft mit und sorgt somit auch auf Teppichen für Reinheit. Ebenfalls neu ist das überarbeitete AdaptiLift-Fahrwerk: Dank omnidirektionaler Räder passt der Roboter seine Höhe automatisch an und hält so immer den idealen Abstand zum Boden. Damit kommt der Curv 2 Pro jetzt sogar mühelos auf bis zu 3 Zentimeter hohe Teppiche und saugt dort besonders gründlich, weil er sich optimal anpasst.

Trotz der Technik ist der Roboter mit nur 7,98 Zentimetern Höhe erstaunlich flach und gehört zu den kompaktesten Roborock-Modellen mit vollwertigem LiDAR-System. Möglich wird das durch die neue RetractSense-Navigation: In offenen Bereichen fährt das 360-Grad-Laser-Modul aus, unter flachen Möbeln zieht es sich automatisch ein. Unterstützt wird das Ganze durch eine 100-Grad-Rückkamera, die auch in engen Ecken für saubere Ergebnisse sorgt.

Ansonsten hat der Qrevo Curv 2 Pro den gängigen Schnickschnack mit an Bord: ausfahrbare Seitenbürste für eine ordentliche Eckenreinigung, ein ausfahrbares Wischpad für saubere Kanten sowie eine All-in-One-Station, in der die Wischpads heiß gewaschen und mit warmer Luft trocken gepustet werden. Die 100 Grad heiße Wäsche sorgt dafür, dass Gerüche, Schimmel und mehr keine Chance haben.

Zur Roborock-App gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, da man hier einen Haken drunter setzen kann. Sie ist modern, bietet alle erdenklichen Features, ist super einfach zu bedienen und ist perfekt auf die eigenen Saug- und Wischroboter abgestimmt. Hier passt die Hardware zur Software – und umgekehrt!

Roborock Qrevo Curv 2 ProX: Zubehör-Paket statt Rabatt

Diesmal gibt es keinen üppigen Rabatt zum Start des neuen Produkts, allerdings bekommst du das Zubehör-Paket in der Variante ProX aktuell gratis dazu. Während Amazon den Qrevo Curv 2 Pro für 1.299 Euro verkauft, gibt es bei MediaMarkt den Qrevo Curv 2 ProX mit umfassendem Zubehör ebenfalls für 1.299 Euro – aber eben mit zwei zusätzlichen Staubbeuteln, HEPA-Filtern, vier Wischpads, einer Seitenbürste sowie einer Hauptbürste.