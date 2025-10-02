Lampyridae: Tolles Dankbarkeits-Tagebuch jetzt auf Deutsch und mit Foto-Integration

Es ist erst einen Monat her, dass wir erstmals über die hübsch designte und komplett kostenlos nutzbare App Lampyridae berichtet haben. Denn: Gerade in einem stressigen Alltag, zum Erlernen von Achtsamkeit oder bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen kann es helfen, am Abend auf den Tag zurückzuschauen und sich an ein positives Ereignis zu erinnern. Bei diesem Vorhaben kann Lampyridae helfen.

Lampyridae (App Store-Link), übrigens die lateinische Bezeichnung für die Familie der Glühwürmchen, stammt vom erst 17 Jahre alten, US-amerikanischen Entwickler Jeremiah Aziz und lässt sich gratis auf das iPhone herunterladen. Die Anwendung benötigt nur knapp 3 MB an freiem Speicherplatz sowie mindestens iOS 18.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone.

Das Design von Lampyridae ist so simpel wie ansprechend: Im Hauptmenü kann man direkt einen neuen positiven Eintrag für den Tag vornehmen, sich den eigenen kleinen Wald mit den bereits in Glühwürmchen-Form vorhandenen Dankbarkeits-Ereignissen ansehen, oder auch gleich zu den Einstellungen wechseln. Für jeden Eintrag genügt es, einfach einen kurzen Satz zu formulieren oder über eine Sprachaufnahme einzusprechen. Die Formulierung wandert dann in einer niedlichen Animation mit einem fliegenden Glühwürmchen in den Wald, um dort für späteres Erinnern erneut angetippt werden zu können.

Nachdem Jeremiah Aziz bereits am 22. September ein Update auf v1.2.2 für Lampyridae herausgegeben hat, das nicht nur eine Lokalisierung für Deutsch, Französisch, Spanisch und Japanisch hinzugefügt hat, sondern auch eine atmosphärische Verbesserung in der App sowie einige Einstellungen auf das neue Liquid Glass-Design integriert hat, folgt vom fleißigen Entwickler am heutigen Tag bereits die übernächste Aktualisierung auf Version 1.2.4.

Kleine versteckte Funktion: Farben der Glühwürmchen ändern

In der neuen Version ist es nach einigem User-Feedback nun möglich, auch Fotos an Einträge anhängen zu können. Wer beim Schreiben ein Bild hinzufügen möchte, tippt einfach auf „Bilder hinzufügen“ in der Symbolleiste. Darüber hinaus wurde bei der Darstellung der Glühwürmchen eine kleine Optimierung vorgenommen: Das vom Nutzer bzw. der Nutzerin ausgewählte Erinnerungs-Glühwürmchen bleibt beim Lesen leuchtend und wird zur besseren Unterscheidung in Weiß statt in Gelb dargestellt.

Auch ein kleines verstecktes Gimmick hat der Entwickler mit Version 1.2.4 in Lampyridae eingebaut: Man kann nun die Farben der Glühwürmchen anpassen. Dazu gibt man einfach englische Farbnamen wie #red#, #blue#, #green# in das Eingabefeld ein, um die Leuchtfarbe der Glühwürmchen zu ändern. Zudem wurden ein paar kleinere Fehler und Lokalisierungsprobleme behoben.

Wie eingangs bereits erwähnt, lässt sich das kleine und niedliche Dankbarkeits- und Achtsamkeits-Tagebuch komplett kostenlos herunterladen und nutzen. Der Entwickler verzichtet auf jegliche Werbung, Abos oder Einschränkungen, und hält stattdessen optionale In-App-Käufe für einen kleinen Entwickler-Obolus bereit. Bedenkt man, dass der Entwickler erst 17 Jahre alt ist und sich nicht nur sehr um Nutzer-Feedback kümmert, sondern auch Verbesserungsvorschläge sehr schnell mit neuen Updates umsetzt, ist Lampyridae nicht nur aufgrund des hübschen Designs, sondern auch der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit definitiv einen Download wert.