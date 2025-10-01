Philips Hue Szenen jetzt über Matter zu Apple Home exportieren

Philips Hue zählte vor einigen Jahren zu den ersten Herstellern, die ihre Bridge mit dem neuen Matter-Standard kompatibel gemacht haben. Einen echten Benefit gab es davon aus meiner Sicht kaum, denn schon zuvor hat Philips Hue seine Geräte ziemlich gut an alle möglichen Dienste angebunden. Allerdings brachte die Matter-Integration auch eine Einschränkung: In der Hue-App erstellte Szenen konnten, anders als bei der HomeKit-Anbindung, nicht mehr an Apple Home exportiert werden.

Mit dem Start der neuen Hue Bridge Pro verschärfte sich dieses Problem noch einmal, denn hier gibt es gar keine klassische HomeKit-Anbindung mehr. Für die Integration in Apple Home muss zwingend der Matter-Weg gewählt werden. Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 5.52 der Philips Hue App gibt es aber gute Neuigkeiten.

„Du kannst jetzt deine Szenen über Matter zu Apple Home exportieren. Tipp einfach auf der Szenenkarte auf das Symbol mit den drei Punkten (…) und dann auf ‚Zu Apple Home hinzufügen'“, schreibt Philips Hue über das Feature, das lange Zeit von den Nutzerinnen und Nutzern gefordert wurde. Nach dem Export der Szenen können diese beispielsweise in Apple Home Automationen verwendet oder per Siri-Sprachbefehl aktiviert werden.

Videotürklingel von Philips Hue ist jetzt erhältlich

Mit dem jüngsten Software-Update wird auch ein neues Produkt eingeführt. Die Philips Hue Secure Video Doorbell ist ab sofort im Hue-Online-Shop verfügbar. Und hier setzt der Hersteller der smarten Beleuchtung auf eine recht interessante Idee, abseits des ganzen üblichen Türklingel-Krams. Das Gadget für die Haustür verfügt über ein Zigbee-Modul zur direkten Kommunikation mit der Hue Bridge. So soll das Klingeln blitzschnell an den Türgong und auch an die Lichter im Haus übertragen werden.

Als Hue-Fan bin ich genau darauf ziemlich gespannt und habe mir die Doorbell bereits gestern bestellt. Meine Erfahrungen werde ich in den nächsten Tagen im Hueblog mit euch teilen.