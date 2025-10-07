fraenk: Beliebter Mobilfunkanbieter unterstützt jetzt Apple Pay

Der Mobilfunkanbieter fraenk, ein Ableger der Deutschen Telekom, erfreut uns schon seit einigen Jahren mit durchweg guten Preisen und regelmäßigen Aktionen, bei denen die Kundschaft von Verbesserungen wie mehr Datenvolumen zum gleichen Preis profitiert. Im Mai dieses Jahres hatte fraenk beispielsweise die Datenoption für 15 Euro/Monat von bisher 25 auf ganze 40 GB angehoben – dauerhaft und ohne Aufpreis, und sowohl für neue als auch für die Bestandskundschaft.

Auch jetzt hat fraenk erneut die eigene Dienstleistung optimiert und die eigene iOS-App zum Abschließen und Verwalten des eigenen Mobilfunktarifs um eine Apple Pay-Option erweitert. So kann man ab sofort die Bestellung eines Tarifs bequem per Apple Pay erledigen, so dass keine Angabe der Adresse und Kreditkartendaten notwendig sind.

Um Apple Pay in fraenk verwenden zu können, ist das App-Update auf Version 1.14.0 erforderlich, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Einige fraenk-User berichten, dass für die Bestandskundschaft nachträglich kein Wechsel von Zahlungen per PayPal auf Apple Pay möglich sei.

In allen fraenk-Tarifvarianten ist eine Allnet Telefonie- und SMS-Flat enthalten. fraenk ist im 5G-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s nutzbar, und kann vollständig per App (App Store-Link) ohne Vertragslaufzeit abgeschlossen und verwaltet werden. Wenn ihr euch für einen neuen fraenk-Tarif entscheidet, könnt ihr bei der Bestellung den Code THEB105 eingeben, um zusätzlich dauerhaft 4 GB zu erhalten. Weitere Infos zu fraenk gibt es auf der offiziellen Website des Mobilfunkanbieters.