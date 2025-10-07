Anzeige. Am 7. und 8. Oktober finden bei Amazon wieder die beliebten Prime Days statt, während der auch viele Produkte aus dem Tech-Bereich reduziert sind. Auch der bekannte Hersteller Jackery, der sich in den letzten Jahren mit hochwertigen und praktischen mobilen Energielösungen einen Namen gemacht hat, ist mit am Start und bietet gleich drei aktuelle Powerstations und Solargeneratoren mit einem Rabatt von bis zu 490 Euro an.

Die Handliche: Jackery Explorer 500 v2

Den Anfang macht die Jackery Explorer 500 v2, die laut Angaben des Unternehmens „die kleinste und leichteste LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse“ ist. Sie bietet im Vergleich zum Vorgänger eine verdoppelte Lebensdauer mit 6.000 Ladezyklen. Das Modell verfügt über sechs Anschlüsse: 2x USB-C (100 und 30 Watt), 1x USB-A (18 Watt), 1x 12V-Autoport sowie zwei AC-Ausgänge, und kann dank Schnellladetechnologie bereits nach 52 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. In rund 1,3 Stunden ist die rund 5,7 Kilogramm leichte Powerstation komplett geladen.

Erst seit wenigen Wochen auf dem Markt, wird das handliche Kraftpaket mit 512 Wh Kapazität, 500 Watt Dauerleistung und einer Spitzenleistung von 1.000 Watt an den Amazon Prime Days gleich vergünstigt angeboten. Dank 40 Prozent Rabatt kostet die tragbare Powerstation statt 499 nur 299 Euro, und als Solargenerator 500 v2 im Set mit einem mobilen SolarSaga 100 Watt Solarpanel mit 25 Prozent Wirkungsgrad lediglich 449 statt 679 Euro. Unseren Artikel zum Modell findet ihr hier zum Nachlesen.

Der Kraftprotz: Jackery Solargenerator 2000 v2

Wer hingegen maximale Autarkie mit viel Kapazität und Dauerleistung wünscht, greift zum Set aus Explorer 2000 v2 mit einem mobilen 200-Watt-Solarpanel von Jackery. Der LiFePO4-Akku mit 2.042 Wh Kapazität liefert 2.200 Watt Dauerleistung und versorgt gleich mehrere externe Geräte über sechs Ausgänge – von zwei Schuko-Steckdosen über mehrere USB-Schnittstellen bis zum 12-Volt-Stecker – zuverlässig mit Strom. Dank Cell-to-Body-Technologie ist die Powerstation besonders sicher und gehört laut Herstellerangabe „zu den kompaktesten ihrer Klasse“.

Selbst erlangt sie unabhängig vom Stromnetz über das dreifach ausklappbare Panel mit 200 Watt Peak-Leistung neue Energie, lässt sich aber auch besonders schnell über die Steckdose oder die 12-Volt-Buchse im Auto laden. Der Solargenerator 2000 v2 ist im Aktionszeitraum mit einem Preisnachlass von über 450 Euro für 1.044,05 statt 1.499 Euro zu haben, während die Powerstation einzeln als Explorer 2000 v2 für 899 statt 1.299 Euro erhältlich ist. Auch wir haben das Set bereits genauer unter die Lupe genommen, unseren Testbericht findet ihr hier.

Der Bestseller: Jackery Explorer 1000 v2 als Solargenerator

Auch die besonders beliebte Jackery Explorer 1000 v2 ist an den Amazon Prime Days reduziert. Die Powerstation aus der aktuellen v2-Serie kommt auf 1.070 Wh Kapazität mit 1.500 Watt Dauerleistung und versorgt besonders kompakt nicht nur im Campervan, im Schrebergarten oder als Notstromversorgung vielfältige Geräte mit Energie. Sie ist laut Jackery „20 Prozent kleiner und 10 Prozent leichter als andere Modelle der 1-kWh-Klasse“ und bietet sechs Ports zum Anschluss externer Geräte und eine Lampe mit SOS-Modus.

Dank Schnellladefunktion ist der eigene Akku binnen nur einer Stunde über die Steckdose wieder vollständig geladen und sammelt alternativ über ein Jackery-Solarpanel neue Energie. So ist das Set aus Powerstation und SolarSaga 200-Watt-Panel als Solargenerator 1000 v2 während des Amazon-Shopping-Events um ganze 490 Euro günstiger für nur 759 statt 1.249 Euro zu haben. Der Explorer 1000 v2 ist von 699 auf 521,55 Euro reduziert.

