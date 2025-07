Apple Watch: Refurbished-Geräte erstmals im deutschen Apple Store erhältlich

Wer schon länger überlegt hat, sich eine Apple Watch zuzulegen, kann nun erstmals in Deutschland auf von Apple generalüberholte Exemplare im Apple Refurb Store zugreifen. Derzeit werden im Online-Shop mehrere Varianten der aktuellen Apple Watch Series 10 angeboten.

Sowohl auf der Apple Store-Website als auch in der Apple Store-App für iPhones und iPads werden insgesamt fünf verschiedene Modelle der aktuellen Apple Watch Series 10 gelistet, die mit einem Refurbished-Rabatt zu haben sind. Bei den Modellen mit GPS beträgt der Preisnachlass 70 Euro, bei den GPS+Cellular-Exemplaren lässt sich 90 Euro auf den Originalpreis von Apple sparen. So kostet eine Apple Watch Series 10 mit 42 mm-Gehäuse 379 Euro statt ansonsten üblicher 449 Euro, die Series 10 inklusive Mobilfunkfunktion in 42 mm-Größe 479 statt 569 Euro.

Auf den ersten Blick scheinen die generalüberholten Apple Watches ein guter Deal zu sein, sind die Smartwatches von Apple doch vergleichsweise preisstabil. Derzeit gibt es allerdings bei MediaMarkt im Rahmen einer Angebotsaktion die gleichen Modelle als Neuware zum identischen Preis, ebenso bei Amazon. In diesem Fall lohnt sich das Refurbished-Angebot von Apple nicht wirklich – denn warum sollte man ein generalüberholtes Produkt kaufen, wenn man es für das gleiche Geld auch komplett neu bekommen kann?

Um eine Apple Watch generalüberholt im Apple Store in Deutschland kaufen zu können, hat es ganze sieben Jahre gedauert: Bereits seit 2018 sind aufgearbeitete Apple Watches im Apple Store in den USA erhältlich. Für Deutschland sind die aktuellen Angebote daher eine Neuheit.

Neben iPhones und iPads werden von Apple vor allem auch iMacs und MacBooks in verschiedenen Konfigurationen im Refurbished Store angeboten. Hier kann man bei speziellen Wünschen durchaus einiges an Geld sparen, so dass es sich lohnt, vor dem Kauf eines iPads oder Macs dort vorbeizuschauen. Die generalüberholten Geräte von Apple sind in der Regel optisch nicht von Neuware zu unterscheiden und sind mit einer einjährigen Garantie sowie der gesetzlich festgelegten kostenlosen Rückgabefrist versehen.