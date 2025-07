WalletCard: Kostenlose Kundenkarten-App mit großen Verbesserungen

Eure zahlreichen Kommentare unter unserem ersten Artikel zu WalletCard (App Store-Link) haben gezeigt, dass das Interesse an Apps dieser Art ziemlich groß ist. Kein Wunder, denn viele wollen nicht auf die Vorteile von Kundenkarten verzichten, die ganzen Plastikkarten aber nicht ständig mit im Portemonnaie transportieren müssen.

Mittlerweile hat der deutsche Entwickler Adrian, der WalletCard in den App Store gebracht hat und dort dauerhaft kostenlos anbieten wird, zwei größere Updates für seine Kundenkarten-App veröffentlicht. Mit dem jüngsten wird die Anwendung fit für die Apple Watch gemacht.

„Deine Karten sind ab sofort immer griffbereit – direkt am Handgelenk. Mit Barcodes, QR-Codes und allen wichtigen Kartendetails. Schnell, praktisch und unabhängig vom iPhone“, heißt es in der Update-Beschreibung. Dort verrät der Entwickler auch, dass für die Zukunft weitere Updates rund um die Apple Watch geplant sind. Das nächste geplante Feature ist der Export von Karten in das Apple Wallet, was sowohl auf dem iPhone, als auch auf der Apple Watch von Belang wäre.

Auch die Scan-Qualität von WalletCard hat sich deutlich verbessert

Seit unserem ersten Bericht hat sich auch die Qualität der Scans deutlich verbessert. Man kann Karten und Barcodes auch aus der Foto-Bibliothek importieren und manuell ausschneiden, falls die automatische Erkennung mal nicht richtig geklappt hat.

Ebenfalls praktisch ist die Funktion „Durchwischen statt Zurückgehen“. In der Detailansicht kann man direkt durch alle Karten einer Kategorie wischen. Das ist beispielsweise an der Kasse im Ikea-Restaurant super praktisch, wenn man direkt drei oder vier Family-Karten nacheinander für den Gratis-Kaffee scannen lassen möchte.

Wir werden WalletCard in Zukunft weiter im Auge behalten. Zudem verspricht der Entwickler, auch ein Auge auf eure persönlichen Wünsche zu werfen, die ihr natürlich gerne in den Kommentaren hinterlassen könnt.