SanDisk Creator Phone SSD ausprobiert: Externe iPhone-Festplatte mit MagSafe

Ich muss mir eigentlich keine Sorgen um die Speicherkapazität meines iPhones machen, da ich mich für die Variante mit 1 TB entschieden habe. Doch auch bei dieser Variante kann ich keine Videos in 4K ProRes mit 60 fps aufzeichnen. Genau dafür ist ein externes Speichermedium notwendig, und die SanDisk Creator Phone SSD lässt sich super bequem mit MagSafe am iPhone anbringen. Darüber hinaus ist sie auch mit Windows und Mac kompatibel, sodass man sie flexibel einsetzen kann. Ich habe sie ausprobiert.

Klein, leicht und kompakt trifft auf die SanDisk Creator Phone SSD definitiv zu, da sie 8,2 Zentimeter hoch, 6,8 Zentimeter breit und 1,1 Zentimeter dick ist. Besonders praktisch ist der Support für MagSafe, sodass die SSD magnetisch am iPhone hält. Die Magnetkraft finde ich etwas schwach, aber vor allem das starre und kurze USB-C-Kabel ist etwas unhandlich. Wenn ich das Kabel anschließe, wird die Festplatte sofort gelöst, da der Magnet zu schwach ist. Allerdings gibt es dafür eine Lösung: Am Kabel ist ein Klettband, mit dem man das Kabel zusammenbinden kann, damit dieses sich nicht ausdehnt. Dann hält die SSD auch problemlos am iPhone.

Optisch hat man keine Wahl: Die SanDisk Creator Phone SSD ist nur in einer blauen Variante verfügbar, die auf der Front einen Farbverlauf bietet. Dabei sind die Seiten als auch die Rückseite mit Gummi geschützt, was Stöße auf jeden Fall mindert, allerdings ist das Material ein Staubmagnet. Schon nach kurzer Zeit sieht das Gehäuse der SSD dreckig aus.

ProRes HDR-Videos mit 4K und 60 fps aufnehmen

Möchte man ProRes-Videos mit 60 fps aufnehmen, ist eine externe Festplatte zwingend notwendig, da die Dateigrößen einfach enorm sind. Sobald die SSD angeschlossen ist, kann man in der Kamera-App ProRes aktivieren und auf 60 fps umschalten. Ohne Festplatte kann man lediglich mit 30 fps aufnehmen. Darüber hinaus bieten das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sogar eine 4K-Auflösung mit 120 fps.

Da hier alles mit Plug-and-Play läuft, ist das eine sehr komfortable Lösung, um hochwertige Videos mit dem iPhone aufzeichnen zu können.

SanDisk Memory Zone App bietet zusätzliche Funktionen

Optional kann man die kostenlose SanDisk Memory Zone App installieren. Die App bietet Zugriff auf alle gespeicherten Daten, kann aber auch ein Backup von Fotos, Videos oder Kontakten anlegen. Nachdem ich die Festplatte mit der App verbunden und verwaltet habe, musste ich jedoch feststellen, dass die SSD danach nicht mehr für ProRes-Aufnahmen bereit war. Ich musste die Verbindung lösen und sogar die Backup-Daten löschen, damit ProRes-Filmen in der Kamera-App wieder möglich war. Das ist unverständlich.

SanDisk Creator Phone SSD funktioniert auch mit Windows und Mac

Die SSD funktioniert zudem wie eine herkömmliche Festplatte und kann nicht nur in der Dateien-App auf dem iPhone ausgelesen werden, sondern auch am Mac oder Computer. Hier habe ich zudem einen Speedtest ausgeführt, der insgesamt gute Werte liefert. SanDisk gibt die Lesegeschwindigkeit mit 1.000 MB/s an, im Test habe ich 1.133,7 MB/s gemessen. Dahingegen ist die Platte beim Schreiben etwas langsamer als die angegebenen 950 MB/s, denn ich konnte maximal 861,5 MB/s erreichen.

Fazit

Die SanDisk Creator Phone SSD ist klein und kompakt, hält bequem per Magnet und erreicht schnelle Geschwindigkeiten beim Lesen und Schreiben. Das USB-C-Flachbandkabel ist etwas starr und macht die Handhabung minimal komplizierter. Unverständlich bleibt das Verhalten der Festplatte, wenn sie einmal in der SanDisk-App eingerichtet war. Danach ist sie auf dem iPhone in der Dateien-App nicht mehr sichtbar und Aufnahmen mit ProRes sind nicht mehr möglich.

Im Paket liegt übrigens noch ein Gutschein für einen Monat Adobe Creative Cloud bei. Die Festplatte kostet mit 1 TB Speicher 113 Euro, während die Version mit 2 TB Speicher bei 162,99 Euro liegt. Andere Farben oder größere Speichervarianten gibt es nicht.