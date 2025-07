Rolling Square Supertiny: Super kompaktes USB-C-Ladegerät mit 65 Watt

Ende des vergangenen Jahres hat der Zubehör-Hersteller Rolling Square ein neues Projekt auf Kickstarter veröffentlicht. Das super kompakte USB-C-Ladegerät Supertiny kam dort richtig gut an und hat von über 5.000 Personen mehr als 300.000 Euro eingesammelt. Das Finanzierungsziel wurde natürlich locker erreicht.

Mittlerweile ist die Crowdfunding-Kampagne längst Geschichte und der Charger kann auch ganz regulär bei Amazon bestellt werden. Nicht ganz günstig, aktuell wird noch der Listenpreis von 39,99 Euro (Amazon-Link) aufgerufen.

Im Gegensatz zu der US-Version, die wir auf der CES in Las Vegas Anfang des Jahres schon kurz in der Hand gehalten habe, ist die EU-Version natürlich etwas größer. Mit Stecker misst das 7,3 x 3,5 x 3,5 Zentimeter, was ein absoluter Spitzenwert ist. Das ähnlich leistungsstarke Anker Nano II Ladegerät ist bei gleicher Länge rund 0,7 Zentimeter breiter und höher. Es ist aber schon länger auf dem Markt und vom Listenpreis ist es schon auf 22,99 Euro nach unten gegangen.

In Sachen Leistung scheint der Supertiny von Rolling Square auf jeden Fall überzeugen zu können. Erste Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass die maximale Leistung von 65 Watt auch über einen längeren Zeitraum hinweg ausgegeben werden kann. Falls ihr ein super kompaktes Ladegerät sucht und euch ein Anschluss reicht, dann könnte dieses Modell passend für euch sein.