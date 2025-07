Mit Verspätung gestartet: Das Anker Nano Ladegerät mit Kabel

Vor etwas mehr als einem Monat hat Anker einige neue Produkte aus seiner kompakten Nano-Serie vorgestellt. Die kleine Powerbank mit dem integrierten Kabel haben wir euch bereits vorgestellt, das flache Ladegerät für bis zu sechs Geräte war bereits im Angebot. Nur vom neuen Charger fehlte bisher fast jede Spur.

Das Anker Nano USB-C Ladegerät mit 35 Watt Leistung und einem integrierten USB-C-Kabel hat einen verspäteten Start hingelegt. Es war zwar gelistet, sollte aber erst im September verschickt werden. Nun hat sich die Situation entspannt, das Netzteil kann für den Listenpreis in Höhe von 39,99 Euro (Amazon-Link) mit schneller Prime-Lieferung bestellt werden.

Interessant ist das Netzteil vor allem für diejenigen, die ihr iPhone oder iPad auch unterwegs lieber schnell an einer Steckdose aufladen wollen, statt eine Powerbank zu nutzen. Mittlerweile findet man ja an vielen öffentlichen Orten, am Flughafen, in Cafés oder auch im Zug eine Steckdose.

Das Anker Nano Ladegerät punktet vor allem mit seinen kompakten Maßen

Im Vergleich zur Konkurrenz punktet das Anker Nano USB-C Ladegerät vor allem mit seinen kompakten Abmessungen. Anker gibt 4,8 x 6,1 x 3 Zentimeter ohne Stecker an. Zum Vergleich: Das von mir bereits ausprobierte USB-C-Netzteil der No-Name-Marke Toocki kommt ohne Stecker auf Abmessungen von 5 x 10 x 3,5 Zentimeter. Vor allem die Länge macht hier also einen echten Unterschied. Der Fairness halber sei aber auch gesagt, dass das Ladegerät von Toocki einen zusätzlichen USB-A-Port bietet und mit 67 Watt auch etwas leistungsstärker ist.

Anker baut bei seiner Nano-Serie auf Kompaktheit. Neben dem 70 Zentimeter langen Kabel, das einfach ausgezogen werden kann, ist nur ein weiterer USB-C-Port integriert. Beide Ports liefern einzeln 35 Watt, müssen sich diese Leistung bei gemeinsamer Verwendung allerdings teilen. Für iPhone und iPad vielleicht etwas unpraktisch, wenn man allerdings neben dem iPhone nur mal seine Apple Watch oder die AirPods aufladen möchte, mehr als ausreichend.