USB-C-Ladegerät mit ausziehbarem Kabel für 26,39 Euro

Die Marke Toocki war bisher noch nicht in unserem Blog vertreten, das möchte ich heute ändern. In dieser Woche habe ich auf Amazon nämlich ein neues USB-C-Ladegerät mit einem ausziehbaren Kabel entdeckt. Dieses Ladegerät habe ich so, zumindest optisch, auch von anderen „Herstellern“ entdeckt. Toocki bietet aktuell aber den besten Preis.

Wenn ihr die insgesamt drei Gutscheine auf der Produktseite des USB-C-Ladegeräts aktiviert, dann sinkt der Preis von 32,99 Euro auf nur noch 26,39 Euro (Amazon-Link). Das ist für ein Netzteil mit 67 Watt Leistung schon ein ziemlich ordentlicher Preis. Im Gegensatz zu klassischen Ladegeräten profitiert ihr bei diesem Modell von Toocki aber vor allem vom ausziehbaren USB-C-Kabel.

Integriertes Kabel kann auf bis zu 65 Zentimeter ausgezogen werden

Das sorgt zum Beispiel auf der Küchenzeile für noch etwas mehr Ordnung, denn es liegt nicht immer ein Kabel herum, wenn gerade gar kein Gerät geladen wird. Das in das Ladegerät integrierte Kabel kann einfach ein- und ausgezogen werden, die maximale Länge beträgt 65 Zentimeter. Das ist jetzt nicht die Welt, dürfte in der Praxis aber für die meisten Anwendungen ausreichen – insbesondere in der Küche oder auch auf dem Nachttisch im Hotelzimmer.

Die maximale Ladeleistung des integrierten Kabels liegt bei 60 Watt, das haben wir im Praxis-Test auch problemlos erreicht. Verwendet ihr stattdessen den optionalen USB-C-Port, sind es sogar 67 Watt. In der Praxis dürfte das keinen großen Unterschied machen. Schließt ihr zwei USB-C-Geräte an, ist der Unterschied dagegen schon größer: Dann gibt es 20 Watt für das integrierte Kabel und 40 Watt für den USB-C-Port.

Was das Design angeht, gefällt mir die Lösung von Toocki bedeutend besser als das vergleichbare Ladegerät von Verbatim, das ich euch im Januar vorgestellt habe. Falls ihr ein Netzteil mit einem integrierten Kabel sucht, spricht aus meiner Sicht nichts gegen einen Kauf – außer wenn es für euch möglichst kompakt sein soll. Aber irgendwo muss das ausziehbare Kabel ja auch hin…

