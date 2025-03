Die Highlights der Woche: Ich bin dann mal wieder da

Ihr habt es vielleicht gemerkt: In den letzten zwei Wochen gab es von mir bedeutend weniger Artikel. Kein Wunder, denn bis einschließlich Mittwoch dieser Woche war ich im Urlaub. Zusammen mit der Familie ging es in die Sonne – bevor unsere Tochter zwei Jahre alt wird und unser Sohn im Sommer in die Schule muss. Quasi der letzte Badeurlaub zum Spartarif.

Aufgrund der Jahreszeit blieben eigentlich nur zwei Optionen in nicht ganz extremer Entfernung: Die Kanaren oder Ägypten. Wir haben uns, auch wenn die Frauenrechte dort nicht unbedingt das Highlight sind, für das zweite Ziel entschieden. Und es war wirklich wunderbar: Ein tolles Hoteldorf, das wir nicht verlassen mussten, sehr gutes Essen, eine absolut gepflegte Anlage. Ich würde sofort wieder ins Jaz Maraya Resort, vor allem wenn es hier in Deutschland nur graue 5 Grad sind.

Am Montag geht es für mich dann direkt weiter: Zum ersten Mal schaue ich mir den Mobile World Congress in Barcelona an. Für mich war das immer eine Mobilfunkmesse mit Android-Fokus und ich habe keinen Plan, was genau mich dort erwartet. Ich werde mich aber sicherlich mit ein paar Eindrücken aus Barcelona bei euch melden.

Erste Eindrücke wird es in Kürze auch von Freddy geben. Der hat sich nämlich das iPhone 16e bei Apple bestellt. Das neue Einsteiger-Modell mit USB-C, aber ohne MagSafe gibt es bereits für „nur“ 699 Euro. Und ab kommenden Monat dann auch mit Apple Intelligence – wir sind sehr gespannt.

Neue Hue Sync App für LG-Fernseher

Auf dem Hueblog gab es in dieser Woche ebenfalls spannende Nachrichten, vor allem wenn ihr in der jüngsten Vergangenheit einen Fernseher von LG gekauft habt. Die Modelle von 2024 oder neuer unterstützen ab sofort die Philips Hue Sync TV App. Mit ihr kann man das TV-Bild mit dem Licht synchronisieren und sich so quasi einen „Ambilight“-Effekt zaubern. Allerdings: Die App muss monatlich oder einmalig bezahlt werden. Dafür spart man sich aber auch die teure Hue Sync Box.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick