Eufy Indoor Cam C210: Preis-Leistungs-Tipp für 23,99 Euro

Demnächst soll Eufy, eine Marke von Anker, ein neues Top-Modell für den Außenbereich auf den Markt bringen. Bevor es soweit ist, muss ich schnell noch ein „älteres“ Modell des Herstellers vorstellen, das allerdings für den Innenbereich konzipiert ist. Und ich war überrascht, als ich nach dem Auspacken einen Blick auf die Produktseite geworfen habe.

Es geht um die Eufy Indoor Cam C210, die vor einigen Monaten erschienen ist. Der Listenpreis von 34,99 Euro ist bereits ziemlich günstig, aktuell könnt ihr die Kamera sogar für 23,99 Euro (Amazon-Link) kaufen. Und dafür bekommt ihr wirklich einiges geboten. Wir schauen uns die Smart Home Kamera im Schnelldurchlauf an.

Kein Cloud-Zwang trotz Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch jetzt denkt, dass Anker die Kamera nur so günstig kauft, weil sie danach mit einem Cloud-Abo abkassieren, dann täuscht ihr euch. Die Eufy Indoor Cam C210 verfügt über einen Micro-SD-Slot und kann Videos von Ereignissen so ganz einfach lokal speichern. Alternativ könnt ihr eine Verbindung zu einer Eufy Homebase herstellen und die Clips dort speichern. Das ist schon mal eine ziemlich feine Sache.

Eufy bietet optional auch ein Cloud-Abo an, das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht unter den Teppich kehren. Das mag ja für manche durchaus interessant sein, denn wenn ein Einbrecher die Kamera oder die Speicherkarte mitnimmt, dann bringt ein lokaler Speicher ja auch nicht viel. Die Preise starten jedenfalls bei 3,49 Euro im Monat für eine Kamera oder 10,99 Euro für bis zu zehn Kameras. Die Videos werden in beiden Paketen für 30 Tage gespeichert.

Das sind die wichtigsten Features der Eufy Indoor Cam C210

Die 1080p Auflösung ist sicherlich nur Standard, für nicht sonderlich große Innenräume aber sicherlich in Ordnung – vor allem bei dem Preis, über den wir hier reden. Für 23,99 Euro bietet die Eufy Indoor Cam C210 aber auch etwas, das man sonst nicht unbedingt bekommt: Einen integrierten Motor, dank dem die Kamera um fast 360 Grad schwenken und neigen kann. Das sieht man so wirklich selten.

Die Steuerung erfolgt dabei entweder manuell über die App und einen virtuellen Joystick oder auf Wunsch auch ganz automatisch. Sobald die Kamera eine Person oder ein Tier ernennt, nimmt sie automatisch die Verfolgung auf. Das ist bei diesem Preis schon wirklich sehr beeindruckend.

Es gibt aber noch die eine oder andere weitere Spielerei. Mit dem Auto-Cruise könnt ihr einen Pfad erstellen, den die Kamera dann automatisch abgeht. Ein bisschen wie die Urlaubs-Webcam in den Bergen, bloß halt aus euren eigenen vier Wänden. Muss man nicht unbedingt haben, hat die Eufy Indoor Cam C210 aber.

Es gibt aber auch einen Privatsphäremodus. In dem werden nicht nur Kamera und Mikrofon deaktiviert, die Eufy Indoor Cam C210 dreht sich auch in einer zuvor definierte Position – also beispielsweise in Richtung Wand. Dieser Modus lässt sich entweder per Knopfdruck in der App aktivieren oder auf Wunsch auch automatisch per Zeitplan oder Geofencing.

Was gibt es sonst noch alles? Hier ein kleiner Überblick:

Aktivitätszonen und Datenschutzzonen

Push-Mitteilungen mit oder ohne Bild

Amazon Alexa und Google Home

Zwei-Wege-Audio

24/7 Aufnahme mit HomeBase

Nachtsicht in schwarz/weiß

Aus meiner Sicht ein wirklich tolles Gesamtpaket für den geforderten Preis. Ohne Speicherkarte haben wir die Kamera in den vergangenen Wochen im Kinderzimmer genutzt, um dort nach dem Rechten schauen zu können. Denn als Eltern wisst ihr es ja sicherlich: Wenn es bei den kleinen Kids verdächtig ruhig wird, dann kann ein kurzer Blick nicht schaden. Ich bin mir aber sicher, dass die Eufy Indoor Cam C210 auch für andere Zwecke wunderbar geeignet ist.

Angebot eufy Security Indoor Cam C210, 1080p Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar,... Vollständige 360°-Überwachung:Dank der 360° Schwenk- und Neigefähigkeit deckt die Kamera den gesamten Raum ab – kein Versteck bleibt...

1080p HD-Auflösung:Erlebe gestochen scharfe Aufnahmen in 1080p Qualität, wo jedes Detail zur Geltung kommt.